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Чи можна підчепити ВІЛ на манікюрі чи в гостях у інфікованої подруги: ТОП-7 найпопулярніших міфів

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
1 грудня, 21:15
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У понад 70% випадків ВІЛ в Україні передається статевим шляхом
Варто знати основні способи передачі ВІЛ-інфекції та дотримуватися правил.
Варто знати основні способи передачі ВІЛ-інфекції та дотримуватися правил. / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна все ще посідає одне з перших місць у Європі за кількістю ВІЛ-інфікованих. В нас близько 257 тис людей живуть з ВІЛ, лише 70% із них знають про свій діагноз.

Сайт "Сьогодні" у День боротьби зі СНІДом нагадує про найпопулярніші міфи про ВІЛ/СНІД.

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У МОЗ відповіли на найчастіші питання, на кшталт, чи можна заразитись ВІЛ/СНІДом через сидіння унітазу, оральний секс, салат, який приготувала ВІЛ-інфікована подруга.

Найпопулярніші міфи про ВІЛ

  • ВІЛ передається при поцілунку, кашлі і чханні

Слина, мокротиння, сльози, піт, сеча, блювотні маси не можуть стати причиною зараження ВІЛ. Так само абсолютно безпечними є обійми і рукостискання.

  • Можна заразитись вірусом через побутові предмети – посуд, одяг, телефон, унітаз

Це неможливо так само, як і зараження через їжу, яку приготувала ВІЛ-інфікована людина.

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  • ВІЛ можна підхопити через укуси комах

Комарі, мухи, клопи, воші не можуть переносити вірус імунодефіциту.

  • ВІЛом можна заразитись через шерсть кішки, укус собаки чи контакті з дикою твариною

Тварини не можуть переносити вірус імунодефіциту.

  • Анальний секс не може бути причиною зараження

Будь-який сексуальний контакт без презервативу (анальний, вагінальний, оральний) може стати причиною зараження.

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  • ВІЛом не можна заразитись в салонах краси

Будь-які інструменти, які багаторазово використовують для ін’єкцій, пірсингу, татуювання, можуть стати причиною інфікування. Переконайтеся, що майстер простерилізував інструменти.

  • ВІЛ не передається від матері до дитини

ВІЛ передається під час вагітності та пологів, під час грудного вигодовування від ВІЛ-інфікованої жінки до дитини, якщо не вживати профілактичні засоби.

Як захистити себе від ВІЛ/СНІДу

Найчастіше – у понад 70% випадків – ВІЛ в Україні передається статевим шляхом. Тому фахівці рекомендують використовувати презервативи, утримуватись від сексуальних контактів з незнайомими партнерами, а маючи постійного партнера, зберігати вірність.

Вірусом імунодефіциту можна заразитись через кров, тому дуже важливо, щоб для ін’єкцій використовувались лише одноразові стерильні шприци і голки, а інструменти для пірсингу, татуювань, манікюру тощо – стерилізувались.

ВІЛ також передається від матері до дитини під час вагітності, пологів та грудного вигодовування. В цьому випадку лікарі проводять антиретровірусне лікування матері під час вагітності та пологів, призначають кесарів розтин та рекомендують штучне вигодовування.

ВІЛ і СНІД – в чому різниця

ВІЛ – вірус імунодефіциту людини. Він вражає і поступово знищує клітини імунної системи людини, які захищають організм від інфекцій. ВІЛ призводить до розвитку СНІДу впродовж 8-10 років. При належному лікуванні цей процес може бути значно довшим.

СНІД – синдром набутого імунодефіциту. Комплекс захворювань, які розвиваються внаслідок руйнування вірусом (ВІЛ) імунної системи.

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