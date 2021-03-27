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"Ми відстаємо майже вдвічі": Степанов про вакцинацію від COVID-19

27 березня, 20:51

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Однією з причин цього є організаційні моменти

В Україні відстають від плану вакцинації коронавірусу майже вдвічі від запланованого. Однією з причин цього є організаційні моменти, зокрема, в роботі пунктів вакцинації.

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Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в інтерв'ю Радіо Свобода.

За його словами, ми відстаємо майже вдвічі, трохи менше, в 1,8 раза від того плану, який намітили.

"Там – не встигли, а там – "у нас не було бажаючих" , "а ми вирішили перенести відкриття пункту вакцинації, тому що ми там ще не верифікували до кінця", "не додзвонилися цим людям, які прийдуть вакцинуватися 80+", "а ми вирішили, що ми будемо поступово це відкривати", "а у нас дала збій система – ми не змогли відвантажити вакцину", – розповів він.

Нагадаємо, станом на ранок 27 березня в Україні вакциновані від коронавірусу майже 200 тисяч українців. Найбільше щеплень за добу зробили в таких регіонах: Київ, Дніпропетровська область, Херсонська область.

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Раніше до України прибула друга вакцина від коронавірусу – китайська CoronaVac. Читайте про її переваги.

Увага! Не забудьте в неділю, 28 березня, перевести свої будильники і хронометри на годину вперед. А перед цим подивіться новий випуск шоу "Дід Панч і молодь", в якому найдосвідченіший журналіст "Сьогодні" розклав по поличках... час. А заодно запитав у молодих і красивих, з ким їм краще спиться.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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вакцина графік Украина пункт Максим Степанов

Джерело: Сьогодні

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