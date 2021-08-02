М'яка сила в новій реальності. Зеленська розповіла про Київський саміт перших леді та джентельменів

На саміті будуть присутні фахівці, експерти у різних сферах з різних країн / Фото: скріншот

В переддень Дня Незалежності України, 23 липня,в столиці пройде перший Київський саміт перших леді та джентельменів – він стане дипломатією м'якої сили.

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Про це під час форуму "Україна 30. Імідж України" сказала перша леді Олена Зеленська.

"Що таке дипломатія м'якої сили?.. Це зовсім не про політичну владу або економічний вплив. Це про культурний діалог та гуманітарний вплив, це про голос громадських діячів на найвищому рівні, адже перші леді та джентльмени це і є, в першу чергу, громадські діячі, і варто створити можливості, щоб зібрати ці сильні голоси в одному місці і створити таку платформу, яка зможе об'єднати та підсилити ці голоси. Так виникла ідея створення саміту перших леді та джентльменів", - сказала Зеленська.

За її словами, зараз світ існує за нових умов, він переживає коронавірусну кризу і старі інструменти та методи припиняють працювати, а нові ще не знайдені. Його вже назвали "М'яка сила в новій реальності".

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"Ми всі свідки створення нової глобальної системи координат і ми маємо навчитись в ній існувати... Нова реальність – це нові умови, які вимагають нових підходів та зміни кутів зору на вирішення гуманітарних питань", – сказала Зеленська.

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Співбесідники поговорять про рівні можливості у сфері культури та розвитку в нових умовах та забезпечення рівного доступу до медичних послуг та освіти. Звернуть увагу не лише на проблеми, а і на здобутки. Там будуть присутні фахівці, експерти у різних сферах з різних країн. А сам саміт проведуть в національному заповіднику "Софія Київська".

"Україні є чим пишатись – наша всеукраїнська школа онлайн стала безпрецедентним прикладом співпраці та об'єднанням фахівців з різних сфер для того, щоб діти отримували якісну освіту впродовж локдауну. Це стало прикладом для багатьох країн і гарним проєктом для нас. Також іншим країнам є чим поділитися і ми будемо раді обмінюватися досвідом, щоб надалі легше разом справлятися з проблемами та викликами", - сказала вона.

Раніше ми повідомляли, що перша леді України Олена Зеленська у Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми нагадала про те, наскільки важливо порушувати питання протидії рабству як на глобальному, так і на державному рівні.

Також, дружина президента України Олена Зеленська взяла участь у першому засіданні Ради безбар'єрності, на якому обговорили виконання Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні до 2030 року.