На Донбасі не вщухають обстріли: поранений український військовий

Фото Serhiy Takhmazov/Reuters

У четвер, 1 липня, на Донбасі бойовики обстріляли позиції ЗСУ та поранили українського військового.

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Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Бойовики здійснили обстріл позицій українських захисників з автоматичних станкових гранатометів неподалік населеного пункту Широкине. В результаті один військовослужбовець отримав проникаючі осколкові поранення.

Пораненому надали першу медичну допомогу, його госпіталізували до лікувального закладу. Його стан оцінюють як середньої тяжкості.

На місці працює робоча група Військової служби правопорядку ЗС України та представники військової частини.

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ЗСУ повідомили про порушення Мінських угод представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Раніше ми повідомляли, що поки на Донбасі на передовій тривають обстріли з боку окупантів, у тилу ворога теж не нудно – тільки за червень самоліквідувалися кілька десятків бойовиків.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією