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На Донбасі окупанти влаштували обстріл: поранено українського військового

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
22 грудня, 07:31
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Постраждалий боєць перебуває у медичному закладі під наглядом медиків
У зоні ООС не спокійно
У зоні ООС не спокійно / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби, 21 грудня, бойовики зафіксували 3 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням заборонених мінських угод про озброєння. Поранено українського військовослужбовця.

Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

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Де стріляли

  • У напрямку Широкиного противник вів вогонь із гвинтівки.
  • Біля Мар'їнки здійснили обстріл мінометів за калібром 120 мм.
  • У районі Красногорівки виявлено та знищено безпілотний літак противника типу "квадро".

"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої тяжкості", – йдеться у повідомленні.

Станом на 7 ранку, 22 грудня, порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
  • У зв'язку з тим, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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