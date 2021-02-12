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На Донбасі підірвався ще один боєць ЗСУ

12 лютого, 16:04

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Інцидент стався неподалік Маріуполя

Сьогодні, 12 лютого, в районі населеного пункту Павлопіль, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав поранення військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил.

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Про це ОТГ "Схід" повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Воїн був оперативно відправлений до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку. Обставини з'ясовуються.

Селище Павлопіль Волноваського району розташоване за 20 км на північний захід від контрольованого ЗСУ Маріуполя.

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Нагадаємо, 6 лютого в районі Мар'їнки загинули двоє бійців 28-ї бригади ЗСУ – Назарій Поліщук і солдат Олексій Подвезенний. Вони підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

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Також повідомлялося, що 21 січня в районі відповідальності ОТГ "Схід" загинув морський піхотинець Олександр Отрєп’єв з 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ ім. контр-адмірала Михайла Бєлінського.

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маріуполь поранення Павлопіль морпех підрив втрати ЗСУ

Джерело: Сьогодні

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