На Донбасі підірвався ще один боєць ЗСУ

Сьогодні, 12 лютого, в районі населеного пункту Павлопіль, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав поранення військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил.

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Про це ОТГ "Схід" повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Воїн був оперативно відправлений до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку. Обставини з'ясовуються.

Селище Павлопіль Волноваського району розташоване за 20 км на північний захід від контрольованого ЗСУ Маріуполя.

Нагадаємо, 6 лютого в районі Мар'їнки загинули двоє бійців 28-ї бригади ЗСУ – Назарій Поліщук і солдат Олексій Подвезенний. Вони підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

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Також повідомлялося, що 21 січня в районі відповідальності ОТГ "Схід" загинув морський піхотинець Олександр Отрєп’єв з 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ ім. контр-адмірала Михайла Бєлінського.

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