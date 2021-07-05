На Донбасі загинув медик, а французи поступилися шампанським Росії – головні новини за ніч

Через обстріл російських окупантів загинув український лікар, РФ таки домоглася свого з шампанським, а в Києві в ДТП постраждали діти – та інші події

Загиблий на Донбасі, шампанське Moet / колаж "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

ДТП з дітьми в Києві

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У Києві на бульварі Дружби народів автомобіль під час дощу влетів в учасників невеликого ДТП, які чекали оформлення. Subaru на швидкості протаранила відразу три машини, при цьому серйозні травми отримали жінка і її двоє дітей.

Постраждалі у ДТП машини / колаж "Сьогодні"

Затримання українця в Білорусі

У Білорусі силовики затримали 24-річного громадянина України Павла Рабешка, а в квартирі, де він проживає в місті Столині, провели обшук. За непідтвердженою інформацією, зараз українець перебуває в білоруському КДБ у Пінську.

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Павло Рабешко / "Вясна"

Moеt Hennessy "перейменує" шампанське для РФ

Компанія Moеt Hennessy несподівано поступилася вимозі російської влади перейменувати шампанське, що продається у Росії, на "ігристе вино". У компанії також заявили, що через врегулювання необхідних правових і логістичних питань поставки будуть тимчасово припинені, але відновляться "якнайшвидше".

Загибель медика на Донбасі

На Донбасі через обстріли російських окупаційних військ загинув начальник медичного пункту механізованого батальйону 93-ї бригади "Холодний Яр" капітан Юрій Письменний (позивний "Феофан"). Чоловікові було 59 років, у нього залишилися дружина і син.

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Вибух у Каспійському морі

У Каспійському морі ввечері прогримів потужний вибух у районі однієї з нафтовидобувних платформ в азербайджанському секторі, але в Азербайджані стверджують, що нафта тут ні до чого. У державній нафтовій компанії припустили виверження грязьового вулкана.

Про головні події неділі, 4 липня, дивіться в "Сьогодні. Підсумки".

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