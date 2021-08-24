На Донбасі загинув військовий, а до Києва з Кабула прибув літак з українцями – головні новини за ніч

Українські військові знову зазнали втрат на Донбасі через порушення мирних домовленостей бойовиками, а в "Бориспіль" прилетів літак з Афганістану

На Донбасі вбили військового, а в Бориспіль прибув літак із Афганістану / Фото: Колаж: Сьогодні

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На Донбасі вбили українського військового

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На Донбасі в понеділок, 23 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню, обстрілявши українські позиції, в результаті загинув український військовий.

Жінці відірвало руку катером

Під Кривим Рогом на жінку, яка відпочивала на річці на одній з турбаз, наїхав катер, у результаті їй відірвало частину правої руки. Відпочивальницю госпіталізували в шоковому стані.

Жінка постраждала на річці Інгулець / Фото: Колаж: Сьогодні

Літак з українцями з Кабула прибув до Києва

Ще один літак, що вилетів із захопленого рухом "Талібан" Кабула, з сотнею українців на борту успішно приземлився в аеропорту "Бориспіль" ввечері у понеділок.

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Відкриття офісу Кримської платформи

Президент Володимир Зеленський і учасники саміту інавгурації Кримської платформи, що проходив у Києві, відкрили головний офіс цієї ініціативи у столиці України. В офісі працюватимуть професійні менеджери та ідеологи платформи, а також внутрішньо переміщені особи з Криму.

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