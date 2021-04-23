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На фронт без мобілізації: в Україні з'явився новий вид військової служби

23 квітня, 09:02

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Вступив в силу закон, який дозволяє закликати деяких українців на війну без оголошення мобілізації

В Україні з сьогоднішнього дня вступив в силу підписаний презентом закон про термінове заклику резервістів на війну . Отже, з'явився новий вид військової служби – "за призовом осіб з числа резервістів в особливий період". Закон напередодні був оприлюднений в офіційній пресі. У документі зазначено, що він набирає чинності на наступний день після публікації.

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Закон дозволяє в особливий період (у разі істотної військової ескалації, масштабної війни) закликати в українську армію та інші військові формування без оголошення мобілізації людей, які вже мають бойовий досвід на Донбасі.

Військова служба за призовом резервістів в особливий період передбачає укладення контрактів з ними. Рішення про призов резервістів буде приймати президент України за поданням головнокомандувача ЗСУ. Відповідно, будуть визначені категорії резервістів, які необхідно буде закликати.

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Резервістів можуть покарати за ухилення від призову позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років. За порушення правил військового обліку – штраф від 510 до 850 грн.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, ще в 2018 році в Генеральному штабі заявляли, що оперативний резерв першої черги ЗСУ становить понад 200 тис. людей. Військові зазначали, що, згідно з опитуванням, переважна більшість виявило готовність прибути в свої військові частини в разі відкритої агресії противника.

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Джерело: Сьогодні

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