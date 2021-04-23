На фронт без мобілізації: в Україні з'явився новий вид військової служби

Вступив в силу закон, який дозволяє закликати деяких українців на війну без оголошення мобілізації

В Україні з сьогоднішнього дня вступив в силу підписаний презентом закон про термінове заклику резервістів на війну . Отже, з'явився новий вид військової служби – "за призовом осіб з числа резервістів в особливий період". Закон напередодні був оприлюднений в офіційній пресі. У документі зазначено, що він набирає чинності на наступний день після публікації.

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Закон дозволяє в особливий період (у разі істотної військової ескалації, масштабної війни) закликати в українську армію та інші військові формування без оголошення мобілізації людей, які вже мають бойовий досвід на Донбасі.

Військова служба за призовом резервістів в особливий період передбачає укладення контрактів з ними. Рішення про призов резервістів буде приймати президент України за поданням головнокомандувача ЗСУ. Відповідно, будуть визначені категорії резервістів, які необхідно буде закликати.

Резервістів можуть покарати за ухилення від призову позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років. За порушення правил військового обліку – штраф від 510 до 850 грн.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, ще в 2018 році в Генеральному штабі заявляли, що оперативний резерв першої черги ЗСУ становить понад 200 тис. людей. Військові зазначали, що, згідно з опитуванням, переважна більшість виявило готовність прибути в свої військові частини в разі відкритої агресії противника.

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