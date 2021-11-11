Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚽ Україна - Болгарія: онлайн 📲 Операція Цифровізація 🇪🇺 Червона зона ЄС ⚠ Кат Палич
СЬОГОДНІ Новини України

На кордоні з Білоруссю стріляють? Ми перевірили тривожні чутки

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
11 листопада, 16:11
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Автоматні черги почули у Славутичі
На кордоні з Білоруссю нібито чули постріли. Фото: колаж "Сьогодні"
На кордоні з Білоруссю нібито чули постріли. Фото: колаж "Сьогодні"

Після того, як у Мережі повідомили, що на кордоні з Білоруссю чути автоматні черги, у Держприкордонслужбі перевірили інформацію. У відомстві заявили, що ситуація спокійна.

Про це пише "Сьогодні".

Реклама

Подробиці

У Держприкордонслужбі заявили, що на кордоні у четвер, 11 листопада, було спокійно.

"Нестандартних ситуацій не було", – сказав нам спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко, коментуючи інформацію про стрілянину в Славутичі.

У Мережі повідомляють про автоматні черги на кордоні з Білоруссю. Фото: колаж "Сьогодні"
У Мережі повідомляють про автоматні черги на кордоні з Білоруссю. Фото: колаж "Сьогодні"

Кордон з Білоруссю охоронятимуть 8,5 тисячі правоохоронців

Українські правоохоронці вже вирушили на місця дислокації біля кордону з Білоруссю. Зокрема, як додаткових сил для прикордонного контролю були направлені підрозділи Держприкордонслужби, Нацгвардії та Нацполіції.

Реклама

"Ми підсилюємо прикордонні підрозділи силами Національної поліції та Національної гвардії. Додатково буде залучено близько 8,5 тисячі військовослужбовців і поліцейських", – заявив голова МВС Денис Монастирський.

За його словами, українські кордони додатково охоронятимуть 3 тисячі військових Держприкордонслужби, 3,5 тисячі – службовців Нацгвардії і ще 2 тисячі поліцейських.

"Чергуватиме також авіація МВС, в тому числі 15 вертольотів, які забезпечать мобільність і, при необхідності, перекидатимуть наші сили на кордон", – додав міністр.

Реклама

Ситуація на білорусько-польському кордоні

  • В обід 8 листопада велика колона мігрантів з території Білорусі рушила до кордону з Польщею. Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них – зі службовими собаками. У Держприкордонслужбі Білорусі заявили, що люди роблять це нібито через байдужість польської влади.
  • Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують 12 тисяч військових. Польські Збройні сили були приведені у 6-годинну бойову готовність.
  • Мігранти намагалися прорватися на територію Польщі. Вони розрізали колючий дріт спеціальними ножицями. На відео з місця подій були чутні постріли.
  • Пізніше стало відомо, що мігранти проломили огорожу і прорвалася до Польщі. Декого з них вдалося відразу повернути на білоруську сторону, решту довелося розшукувати.
  • Литва після цих подій оголосила надзвичайний стан у прикордонних з Білоруссю районах.
  • Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький попередив Україну про ризики через міграційну кризу.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний оглядач Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Дивіться! У Карпатах зустріли справжній зимовий світанок

Детальніше
Stop Fake
Вакцинація не підвищує імунітет від COVID-19?
Дізнатись правду
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Реальна містика 🎃
Щоденник незалежності 🇺🇦
Короновірус за тиждень

149 056

захворіло за тиждень в Україні

-4%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.06

Російський рубль (₽)

0.3681

Євро (€)

30.12

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти