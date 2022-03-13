На яких санкціях проти РФ наполягає Україна: список

Ігор Жовква заявив, що ЄС повільно ухвалює рішення щодо санкцій проти Росії

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Україна говорить із керівництвом ЄС про пакет санкцій проти Російської Федерації щоденно. Але процес ухвалення рішень є доволі повільним.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква в інтерв’ю "1+1".

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Санкції проти РФ

Зокрема, Ігор Жовква розповів, які ще санкції Захід не використав проти РФ:

"Повноцінний SWIFT. Не лише сім другорядних банків, які зараз потрапили під відключення від SWIFT, а всі основні банки, серед них "Сбербанк", "Газпромбанк" тощо. Також закриття портів усіх держав – членів ЄС на приймання суден із російськими товарами".

/ Фото: Офис Президента Украины

Також, за його словами, це замороження і конфіскація російських рахунків у твердій валюті в європейських банках.

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"Чому я кажу про європейські банки? Бо інші держави доволі активно впроваджують санкції, тому ми спрямовуємо наші зусилля саме на ЄС. Так от, закриття рахунків і конфіскація цих коштів, як і власності Росії в Європі. Можна думати зараз і про ненадання віз громадянам РФ і навіть відкликання чинних. От десь приблизно такий пакет", – заявив Жовква.

Крім цього, він зазначив, що санкції почали вводити лише зараз:

"Президент України перед війною говорив про превентивні санкції. Ніхто цього не зробив. Санкції почали вводити лише тепер, коли триває війна. Скільки ще має протривати війна, щоб ЄС використав свій санкційний потенціал на повну потужність? Запитання риторичне, але на нього треба відповідати нашим європейським партнерам".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до італійського народу сказав, що потрібні такі санкції проти Росії, щоб кожен російський солдат знав ціну кожного пострілу в мирних людей.

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