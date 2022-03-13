Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

На яких санкціях проти РФ наполягає Україна: список

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
13 березня, 16:20
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ігор Жовква заявив, що ЄС повільно ухвалює рішення щодо санкцій проти Росії
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Україна говорить із керівництвом ЄС про пакет санкцій проти Російської Федерації щоденно. Але процес ухвалення рішень є доволі повільним.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква в інтерв’ю "1+1".

Реклама

Санкції проти РФ

Зокрема, Ігор Жовква розповів, які ще санкції Захід не використав проти РФ:

"Повноцінний SWIFT. Не лише сім другорядних банків, які зараз потрапили під відключення від SWIFT, а всі основні банки, серед них "Сбербанк", "Газпромбанк" тощо. Також закриття портів усіх держав – членів ЄС на приймання суден із російськими товарами".

/ Фото: Офис Президента Украины

Також, за його словами, це замороження і конфіскація російських рахунків у твердій валюті в європейських банках.

Реклама

"Чому я кажу про європейські банки? Бо інші держави доволі активно впроваджують санкції, тому ми спрямовуємо наші зусилля саме на ЄС. Так от, закриття рахунків і конфіскація цих коштів, як і власності Росії в Європі. Можна думати зараз і про ненадання віз громадянам РФ і навіть відкликання чинних. От десь приблизно такий пакет", – заявив Жовква.

Крім цього, він зазначив, що санкції почали вводити лише зараз:

"Президент України перед війною говорив про превентивні санкції. Ніхто цього не зробив. Санкції почали вводити лише тепер, коли триває війна. Скільки ще має протривати війна, щоб ЄС використав свій санкційний потенціал на повну потужність? Запитання риторичне, але на нього треба відповідати нашим європейським партнерам".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до італійського народу сказав, що потрібні такі санкції проти Росії, щоб кожен російський солдат знав ціну кожного пострілу в мирних людей.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров В Україну надходять тисячі тонн "гуманітарки" від сусідніх країн Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Вторгнення Росії, день 17-й. Загроза вибуху на ЧАЕС, величезні втрати окупантів та нові санкції – онлайн Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Лейтенант Українець Владислав - 22-річний командир взводу мотопіхотного батальйону “Полісся”. Боєць зумів ефективно прикрити відхід побратимів при наступі ворога, врятувавши сотні життів. Про загибель Українця повідомили під час прориву на Антонівському мосту Херсонської області. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Капітан Силівакін Ростислав - командир механізованого батальйону 93-ї механізованої бригади ЗСУ “Холодний Яр”. За успішні бої з переважаючими силами противника, звільнення українських міст і сел Сумщини нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня.
Слава Україні!
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Якою буде погода у березні
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти