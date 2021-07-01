На об'єктах оборонно-промислового комплексу РФ працювали українці. СБУ викрила схему

До робіт на об'єктах оборонно-промислового комплексу Росії залучалися трудові мігранти з України – вони працювали в рамках замовлень Міністерства оборони та прикордонних сил ФСБ РФ.

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Про це йдеться на сайті СБУ.

"Таке працевлаштування суперечить вимогам ст.9 і 12 закону України Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" та рішенням РНБО України від 27.08.2014 Про заходи щодо вдосконалення державної військово-технічної політики ", – повідомили в СБУ.

Так, колишній працівник одного з конструкторських бюро, яке зараз входить в держконцерн Укроборонпром, брав участь в будівництві протидиверсійного катери для ПС ФСБ і понтона для потреб ВМФ.

Чоловікові повідомили про підозру у вчиненні злочину.

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Нещодавно Служба безпеки України розкрила корупційну схему поставок несертифікованої продукції для "Укрзалізниці": Підприємство витратило понад 200 млн грн на матеріали для ремонту інтер'єру вагонів, але виявилося, що придбана продукція не відповідає вимогам безпеки пасажирських перевезень.

Також в Києві СБУ викрила масштабний механізм вимагання грошей з громадян за незаконне оформлення онлайн-кредитів. Від діяльності псевдоколлекторов постраждало понад 60 тис. осіб.