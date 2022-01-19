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На Прикарпатті жителі села рік у рік створюють льодове містечко на Водохреще (відео)

Людмила Гаврилюк Людмила Гаврилюк кореспондент Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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19 січня, 07:12
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Люди випилюють фігурки з льоду бензопилами

Велика чаша, престол та навіть ялинки — і усе це з льоду. Крижані фігури жителі села Спас на Прикарпатті виготовляють без спеціальної техніки. Вирізають фігури бензопилами. Цій традиції уже понад 20 років. Утім цьогоріч через нестачу снігу свято було під загрозою. Як створювали унікальне льодове містечко та де все ж таки знайшли лід — з'ясовувала кореспондентка "Сьогодні" Людмила Гаврилюк.

Льодяні фігури

Від самого ранку на річці Пістинька, що на Прикарпатті, гамірно та людно. Попри мороз та сильний вітер чоловіки тягають кригу та вирізають фігури. Так роблять уже традиційне льодове містечко до Водохреща. З інструментів лише бензопила.

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Придумують унікальні фігури просто під час роботи на річці. Що більше льоду, то краще містечко. З’єднують крижані конструкції між собою снігом і водою.

Велику крижану чашу зробили з 9 плит льоду. Робили її майже два дні. І саме у ній сьогодні й освячуватимуть воду.

Давня традиція

Крижані свічники, хрести й навіть ялинки. Створюють таке льодове містечко в селі уже понад 20 років. Започаткували традицію горяни. Дмитро й досі пам’ятає, як у селі на Водохреще вирізали перші фігури з криги.

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"То цікаво було, і кожен рік усе було краще. Молодь краще робить, щось вигадують. Наша традиція села. Вони знають, що на Водохреще щось має бути", — каже житель села Спас Дмитро Курліковський.

Свято під загрозою

Утім, цьогоріч свято було під загрозою через теплу зиму. Лід доводилося шукати в місцевих ставках.

"Ми чекаємо цього рік. Після перших свят збираємось тут з бензопилами, колядуємо, рубаємо. Було мало льоду. Якби не ставки, то взагалі цього не було. Погода зіпсувалась, тяжко робити вже", — розповідає архітектор крижаного містечка Василь Симчишин.

30 тон льоду — стільки використали на містечко. Кажуть, бережуть кожну брилу, бо криги й так мало. Відкриття льодового містечка традиційно відбувається на Водохреще.

Правила, які треба знати перед купанням в ополонці

  • Купайтеся в заздалегідь визначених місцях, які облаштовані і де будуть чергувати рятувальники та медики.
  • Перед зануренням в ополонку необхідно розігріти тіло, адже температура води значно нижча від температури тіла.
  • Безпечне перебування у крижаній воді – 3-5 секунд.
  • Після купання слід якнайшвидше зняти мокрий одяг, швидко розтертися рушником та одягнутися. Це зменшить холодове навантаження. Одяг та взуття повинні бути сухими.
  • Теплий напій допоможе зігрітися після крижаної води.

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