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На Путіна може вплинути тільки сила – Кравчук

17 квітня, 00:12

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Незважаючи на те, що ситуація для України важка, потрібно бути готовими до будь-яких сценаріїв. Однак ситуація навколо Росії і України зараз на користь Україні.

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Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" заявив глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

"На Володимира Путіна може вплинути тільки сила. Тому що Росія іншого шляху перемовин не знає. Вона знає такий шлях, де пріоритети Росії мають домінувати", – сказав він.

За його словами, в Європі та США однаково оцінюють ситуацію та вимагають конкретних дій від Росії.

"За всю історії незалежної України, я ще не бачив такого погляду на ситуацію і єдиних скоординованих дій Сполучених Штатів Америки і демократичної Європи, як сьогодні. Яку б ми не взяли ділянку, чи то НАТО, чи то Американські збройні сили в Європі, чи ОБСЄ... Вони однаково оцінюють ситуацію і вимагають абсолютно конкретних дій від Росії, яка провокує цю ситуацію", – зазначив Кравчук.

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