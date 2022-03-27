На Рівненщині нагороджуватимуть за впіймання паліїв трави

За словами мера міста Сарни Руслана Серпенінова, рятувальники ДСНС мусять гасити пожежі, які влаштовують "несвідомі громадяни"

На Рівненщині пообіцяли грошову винагороду за упіймання людей, які палять суху траву. Фото: колаж "Сьогодні"

Мер міста Сарни Рівненської області Руслан Серпенінов пообіцяв винагороду за затриманих, які палять суху траву. Гроші він даватиме лише тоді, коли побачить доказ – відеофіксацію.

Про це Серпенінов повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Реклама

Як розповів міський голова, рятувальники ДСНС мусять гасити пожежі, які влаштовують "несвідомі громадяни".

"Комусь відпочинок, комусь неділя, хтось на дивані, а ми змушені силами ДСНС гасити пожежі, які створюють несвідомі громадяни. За кожного палія, якого ви впіймаєте, і цей факт буде зафіксований на відео, дам премію – 5 тисяч гривень. Повідомити можете правоохоронні органи. Можете дзвонити чи писати особисто мені, чи до інспекції з благоустрою, чи до КП "Екосервіс", – сказав Серпенінов.

Рятувальники закликали українців не спалювати траву: чому наразі це небезпечно

Війна не заважає нашим громадянам вдаватися до "улюбленого" весняного заняття – спалювати суху траву. Державна служба надзвичайних ситуацій звернулася до українців, щоб вони не були як окупанти – не знищували природу України.

Реклама

"Також гинуть тваринки... Це не остання причина, чому не варто палити суху траву і сміття. І для нас кожне життя важливе (якщо це, звісно, не орки, які прийшли нас вбивати). Усі ці їжачки, зайчики та пташки не заслуговують згоріти живцем через пожежу (на відміну від орків, які...). Тому подивіться на них і почуйте нас: підпалюйте ворога, а не Україну", – йдеться у повідомленні ДСНС.