На Рівненщині нагороджуватимуть за впіймання паліїв трави

Мер міста Сарни Рівненської області Руслан Серпенінов пообіцяв винагороду за затриманих, які палять суху траву. Гроші він даватиме лише тоді, коли побачить доказ – відеофіксацію.
Про це Серпенінов повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Як розповів міський голова, рятувальники ДСНС мусять гасити пожежі, які влаштовують "несвідомі громадяни".
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"Комусь відпочинок, комусь неділя, хтось на дивані, а ми змушені силами ДСНС гасити пожежі, які створюють несвідомі громадяни. За кожного палія, якого ви впіймаєте, і цей факт буде зафіксований на відео, дам премію – 5 тисяч гривень. Повідомити можете правоохоронні органи. Можете дзвонити чи писати особисто мені, чи до інспекції з благоустрою, чи до КП "Екосервіс", – сказав Серпенінов.
Рятувальники закликали українців не спалювати траву: чому наразі це небезпечно
Війна не заважає нашим громадянам вдаватися до "улюбленого" весняного заняття – спалювати суху траву. Державна служба надзвичайних ситуацій звернулася до українців, щоб вони не були як окупанти – не знищували природу України.
"Також гинуть тваринки... Це не остання причина, чому не варто палити суху траву і сміття. І для нас кожне життя важливе (якщо це, звісно, не орки, які прийшли нас вбивати). Усі ці їжачки, зайчики та пташки не заслуговують згоріти живцем через пожежу (на відміну від орків, які...). Тому подивіться на них і почуйте нас: підпалюйте ворога, а не Україну", – йдеться у повідомленні ДСНС.
В іншому зверненні рятувальники запропонували українцям зважати, що співробітники ДСНС нині повинні рятувати з-під завалів мирних громадян, на будинки яких кидають бомби війська Володимира Путіна.
"Так збіглося, що війна на нашу землю прийшла саме у той час, коли громадяни починають господарські роботи та відчайдушно ведуть боротьбу зі сміттям та залишками рослинності. На жаль, ми не можемо різко подвоїти кількість рятувальників, частина яких замість ліквідації наслідків воєнних дій і порятунку буде вимушена виїжджати на виклики про пожежі чагарників. Тому пропонуємо громадянам забути про цю варварську практику випалювання усього зайвого разом із зеленим фондом нашої країни", – йдеться у заяві.
Правила від ДСНС
- Не будьте подібні до орків – не спалюйте траву і сміття.
- Допомагайте рятувальникам – не підкидайте їм роботи у вигляді ліквідації наслідків неконтрольованих господарських ритуалів з вогнем.
- Повідомляйте про паліїв і по змозі проводьте превентивні бесіди із сусідами, які нехтують попередженнями.
- Будьте людьми та справжніми патріотами своєї України й пам'ятайте, що зараз будь-яка дія або наближає, або віддаляє нашу спільну перемогу.