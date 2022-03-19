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Рятувальники закликали українців не спалювати траву: чому наразі це небезпечно

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19 березня, 13:45
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ДСНС звернулася до людей
Не будь як орки, бережи природу! / Колаж "Сьогодні"
Не будь як орки, бережи природу! / Колаж "Сьогодні"

Війна не заважає нашим громадянам займатися улюбленим весняним заняттям – спалювати суху траву. Державна служба надзвичайних ситуацій звернулася до українців, щоб вони не були як окупанти – не знищували природу України.

Про це повідомляється на ФБ-сторінці ДСНС.

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Звернення

"Також гинуть тваринки... Це не остання причина, чому не варто палити суху траву і сміття. І для нас кожне життя важливе (якщо це звісно не орки, які прийшли нас вбивати). Усі ці їжачки, зайчики та пташки не заслуговують згоріти живцем через пожежу (на відміну від орків які...). Тому подивіться на них і почуйте нас: підпалюйте ворога, а не Україну", – йдеться у повідомленні ДСНС.

В іншому зверненні рятувальники запропонували українцям врахувати, що співробітники ДСНС нині змушені рятувати під завалами мирних громадян, на будинки яких кидають бомби солдати Володимира Путіна.

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"Так співпало, що війна на нашу землю прийшла саме у той час, коли громадяни починають господарські роботи та відчайдушно ведуть боротьбу зі сміттям та залишками рослинності. На жаль, ми не можемо різко подвоїти кількість рятувальників, частина яких замість ліквідації наслідків воєнних дій і порятунку буде вимушена виїжджати на виклики про пожежі чагарників. Тому пропонуємо громадянам забути про цю варварську практику випалювання усього зайвого разом із зеленим фондом нашої країни", – йдеться у заяві.

Правила від ДСНС

  • Не будьте подібні до орків – не спалюйте траву і сміття;
  • Допомагайте рятувальникам – не підкидайте їм роботи у вигляді ліквідації наслідків неконтрольованих господарських ритуалів з вогнем;
  • Повідомляйте про паліїв і за можливості проводьте превентивні бесіди із сусідами, які нехтують попередженнями;
  • Будьте людьми та справжніми патріотами своєї України та пам'ятайте, що зараз будь-яка дія або наближає, або віддаляє нашу спільну Перемогу!

Обстановка

У ніч на 19 березня жителі Києва вже відчули різкий запах гару, який розвіявся лише до полудня. У КМДА запропонували на якийсь час не виходити на вулицю і не відчиняти вікна.

Під час обстрілу Харкова російськими окупантами 17 березня загинув пожежник Олександр Подольський. Його вбило осколками, коли він намагався загасити масштабну пожежу.

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13 березня спалах було зафіксовано біля українських населених пунктів, що знаходяться в 30-кілометровій зоні від кордону з Білоруссю у Чорнобильській зоні.

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