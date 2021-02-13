Русский
$ 27,84
33,81
  1. Новини України

Наступного тижня Україна може повернутись до адаптивного карантину – Ляшко

13 лютого, 17:03

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Відповідну постанову мають затвердити до 18 лютого

Вже наступного тижня Україна може повернутись до адаптивного карантину, коли регіони поділяють на зони залежно від рівня поширення вірусу,

Реклама

Про це головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів на прессніданку.

За його словами, МОЗ уже подав уряду нову постанову про адаптивний карантин. Її мають затвердити до 18 лютого. Згідно з документом, в Україні діятимуть чотири зони: "червона", "жовта", "помаранчева" і "зелена".

Визначатимуть зони за такими показниками:

  • Завантаженість ліжок з киснем в регіоні більше ніж на 65%;
  • Понад 60 госпіталізацій з COVID-19 на 100 тисяч населення протягом 7 днів;
  • Зростання кількості госпіталізацій в регіоні на понад 50% за тиждень;
  • Менше ніж 300 ПЛР-тестувань за 7 днів на 100 тисяч населення;
  • Коефіцієнт виявлених випадків коронавірусу серед протестованих більше ніж 20%.

"Червона зона" передбачає обмеження, що діяли під час січневого локдауну. Їх можуть ввести, якщо хоча б два з показників перевищуватимуть норму три дні поспіль.

В тренді
В Україні знову зміниться погода: коли припиняться снігопади і прийдуть сильні морози
Реклама

"Помаранчеву зону" вводитимуть, якщо протягом тижня норму перевищуватиме один з показників. Цей рівень не має додаткових обмежень, а покликаний попередити про небезпеку.

"Жовта зона" передбачає ті обмеження, які діють в Україні зараз. Це обов'язкове носіння захисних масок, заборона планових госпіталізацій, обмеження кількості осіб в приміщенні та інші.

"Зелена" – скасування всіх обмежень. Цю зону можуть запровадити, якщо в країні буде досягнуто двох показників: рівень захворюваності на гострі респіраторні захворювання щонайменше у 13 областях не перевищуватиме 50% від епідпорогу, передбаченого для цієї області; коефіцієнт виявлених випадків не перевищуватиме 5% від кількості тестувань.

Нагадаємо, що цього тижня делегація Всесвітньої організації охорони здоров'я завершила своє розслідування питання походження коронавірусу.Голова групи відповів на запитання про лабораторну появу COVID-19і зараження від кажана.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

карантин коронавірус Віктор Ляшко адаптивний карантин
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Україну чекає останній сніговий циклон. Синоптик розповів, що буде потім
Україну чекає останній сніговий циклон. Синоптик розповів, що буде потімУкраїна
Сніговий апокаліпсис і люті морози в Україні: всі подробиці (фото, відео)
Сніговий апокаліпсис і люті морози в Україні: всі подробиці (фото, відео)Україна
Євро та долар стрімко йдуть вгору: офіційний курс
Євро та долар стрімко йдуть вгору: офіційний курсФінанси
ФОПів не можна буде брати на роботу – Кабмін направив до Ради законопроєкт
ФОПів не можна буде брати на роботу – Кабмін направив до Ради законопроєктЕкономіка
Гривня тримає курс на зміцнення. Купувати чи продавати долари?
Гривня тримає курс на зміцнення. Купувати чи продавати долари?Фінанси
В Україні похолодає майже до -30: де і коли буде найхолодніше
В Україні похолодає майже до -30: де і коли буде найхолоднішеУкраїна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти