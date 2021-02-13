Наступного тижня Україна може повернутись до адаптивного карантину – Ляшко

Вже наступного тижня Україна може повернутись до адаптивного карантину, коли регіони поділяють на зони залежно від рівня поширення вірусу,

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Про це головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів на прессніданку.

За його словами, МОЗ уже подав уряду нову постанову про адаптивний карантин. Її мають затвердити до 18 лютого. Згідно з документом, в Україні діятимуть чотири зони: "червона", "жовта", "помаранчева" і "зелена".

Визначатимуть зони за такими показниками:

Завантаженість ліжок з киснем в регіоні більше ніж на 65%;

Понад 60 госпіталізацій з COVID-19 на 100 тисяч населення протягом 7 днів;

Зростання кількості госпіталізацій в регіоні на понад 50% за тиждень;

Менше ніж 300 ПЛР-тестувань за 7 днів на 100 тисяч населення;

Коефіцієнт виявлених випадків коронавірусу серед протестованих більше ніж 20%.

"Червона зона" передбачає обмеження, що діяли під час січневого локдауну. Їх можуть ввести, якщо хоча б два з показників перевищуватимуть норму три дні поспіль.

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"Помаранчеву зону" вводитимуть, якщо протягом тижня норму перевищуватиме один з показників. Цей рівень не має додаткових обмежень, а покликаний попередити про небезпеку.

"Жовта зона" передбачає ті обмеження, які діють в Україні зараз. Це обов'язкове носіння захисних масок, заборона планових госпіталізацій, обмеження кількості осіб в приміщенні та інші.

"Зелена" – скасування всіх обмежень. Цю зону можуть запровадити, якщо в країні буде досягнуто двох показників: рівень захворюваності на гострі респіраторні захворювання щонайменше у 13 областях не перевищуватиме 50% від епідпорогу, передбаченого для цієї області; коефіцієнт виявлених випадків не перевищуватиме 5% від кількості тестувань.

Нагадаємо, що цього тижня делегація Всесвітньої організації охорони здоров'я завершила своє розслідування питання походження коронавірусу.Голова групи відповів на запитання про лабораторну появу COVID-19і зараження від кажана.

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