Кабмин хочет вернуть адаптивный карантин: что это значит и какие будут ограничения?

Журналисты "Сегодня" собрали все самое важное о новых запретах

25 января в Украине закончился "зимний" локдаун. Теперь во всех регионах действуют ограничения "оранжевой" зоны, но вскоре правительство может ввести полноценный адаптивный карантин.

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Мы рассказываем все, что нужно знать о запретах и ограничениях на сегодня.

Какие ограничения действуют сейчас?

Сейчас во всех регионах страны действуют ограничения "оранжевой" зоны – разрешена работа кинотеатров, ресторанов, баров, магазинов, торговых центров др. Однако есть и свои условия. Вот главные из них:

в театрах и кинотеатрах количество зрителей не может превышать 50% мест;

на концертах, спортивных и религиозных мероприятиях могут собираться не больше 20 человек;

нельзя осуществлять перевозки пассажиров в количестве больше, чем количество мест для сидения;

запрещено проведение дискотек, а также работа других развлекательных заведений;

оказание услуг общественного питания возможно только с 07:00 до 22:00 (кроме доставки и заказов навынос);

на каждого посетителя спортзала должно быть выделено не менее 20 кв.м;

проводить учебный процесс можно в группах не больше 20 человек;

если в детсаду или в школе болеет половина детей и педагогов, заведения посещать нельзя.

Что будет дальше?

На замену нынешним ограничениям правительство хочет ввести адаптивный карантин с делением регионов на зоны.

"В течение недели мы проанализируем ситуацию, в том числе в разрезе регионов, где и какая эпидемиологическая ситуация. Согласно нашей стратегии, мы хотим вернуться к адаптивному карантину", – заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Кто куда попадет?

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Если новый карантин будет похож на тот, который действовал с августа прошлого года, то регионы будут разделять на зоны по следующему принципу:

"Зеленая" зона – населенные пункты и регионы, где нет всплеска заболеваемости COVID-19, а загруженность коек в больницах не превышает 5%.

"Желтая" зона – населенные пункты и регионы, где пять дней подряд растут показатели заболеваемости, а загруженность коек — от 5 до 50%, не считая детских и родильных отделений.

"Оранжевая" зона – населенные пункты и регионы, где загруженность больничных коек составит от 50 до 75%, не считая детских и родильных отделений.

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"Красная" зона – населенные пункты и регионы, где зарегистрировано больше 320 COVID-больных на 100 тысяч населения в течение 14 дней, а загруженность коек превышает 75%, не считая детских и родильных отделений.

Что будет запрещено?

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"Зеленая" зона

в общественных зданиях и транспорте можно находиться только в масках или респираторах;

проведение массовых мероприятий: не более одного человека на 5 кв.м.;

работа кинотеатров с заполненностью не более 50%;

число пассажиров в общественном транспорте ограничено числом мест для сидения;

учебные учреждения могут работать только в случае, если на самоизоляции из-за COVID-19 находится меньше 50% детей или персонала;

запрещается работа ночных клубов и других развлекательных заведений.

"Желтая" зона

К ограничениям "зеленой" зоны добавляется:

запрет на посещение заведений социальной защиты, где находятся пожилые люди (кроме тех, кто предоставляет кризисные услуги).

"Оранжевая" зона

В регионах с таким уровнем эпидемиологической опасности запрещено:

работа заведений по размещению людей (хостелы, турбазы и т.п.), кроме гостиниц;

работа развлекательных заведений и ресторанов в ночное время (с 22:00 до 7:00);

плановые госпитализации в больницах;

работа спортзалов, фитнес-центров, заведений культуры;

массовые мероприятия можно проводить только при условии, что на каждого человека приходится 20 кв.м. площади и с участием не больше 100 человек;

плюс все ограничения "желтой" и "зеленой" зон.

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"Красная" зона

В этой карантинной зоне запрещается:

работа общественного транспорта;

посещение образовательных учреждений;

посещение учреждений сферы культуры, кинотеатров;

деятельность торговых центров, кафе и ресторанов;

посещение заведений торгового и бытового обслуживания;

плюс все вышеперечисленные ограничения.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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