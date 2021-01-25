Кабмин хочет вернуть адаптивный карантин: что это значит и какие будут ограничения?

25 января в Украине закончился "зимний" локдаун. Теперь во всех регионах действуют ограничения "оранжевой" зоны, но вскоре правительство может ввести полноценный адаптивный карантин.
Мы рассказываем все, что нужно знать о запретах и ограничениях на сегодня.
Какие ограничения действуют сейчас?
Сейчас во всех регионах страны действуют ограничения "оранжевой" зоны – разрешена работа кинотеатров, ресторанов, баров, магазинов, торговых центров др. Однако есть и свои условия. Вот главные из них:
- в театрах и кинотеатрах количество зрителей не может превышать 50% мест;
- на концертах, спортивных и религиозных мероприятиях могут собираться не больше 20 человек;
- нельзя осуществлять перевозки пассажиров в количестве больше, чем количество мест для сидения;
- запрещено проведение дискотек, а также работа других развлекательных заведений;
- оказание услуг общественного питания возможно только с 07:00 до 22:00 (кроме доставки и заказов навынос);
- на каждого посетителя спортзала должно быть выделено не менее 20 кв.м;
- проводить учебный процесс можно в группах не больше 20 человек;
- если в детсаду или в школе болеет половина детей и педагогов, заведения посещать нельзя.
Что будет дальше?
На замену нынешним ограничениям правительство хочет ввести адаптивный карантин с делением регионов на зоны.
"В течение недели мы проанализируем ситуацию, в том числе в разрезе регионов, где и какая эпидемиологическая ситуация. Согласно нашей стратегии, мы хотим вернуться к адаптивному карантину", – заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
Кто куда попадет?
Если новый карантин будет похож на тот, который действовал с августа прошлого года, то регионы будут разделять на зоны по следующему принципу:
"Зеленая" зона – населенные пункты и регионы, где нет всплеска заболеваемости COVID-19, а загруженность коек в больницах не превышает 5%.
"Желтая" зона – населенные пункты и регионы, где пять дней подряд растут показатели заболеваемости, а загруженность коек — от 5 до 50%, не считая детских и родильных отделений.
"Оранжевая" зона – населенные пункты и регионы, где загруженность больничных коек составит от 50 до 75%, не считая детских и родильных отделений.
"Красная" зона – населенные пункты и регионы, где зарегистрировано больше 320 COVID-больных на 100 тысяч населения в течение 14 дней, а загруженность коек превышает 75%, не считая детских и родильных отделений.
Что будет запрещено?
"Зеленая" зона
- в общественных зданиях и транспорте можно находиться только в масках или респираторах;
- проведение массовых мероприятий: не более одного человека на 5 кв.м.;
- работа кинотеатров с заполненностью не более 50%;
- число пассажиров в общественном транспорте ограничено числом мест для сидения;
- учебные учреждения могут работать только в случае, если на самоизоляции из-за COVID-19 находится меньше 50% детей или персонала;
- запрещается работа ночных клубов и других развлекательных заведений.
"Желтая" зона
К ограничениям "зеленой" зоны добавляется:
- запрет на посещение заведений социальной защиты, где находятся пожилые люди (кроме тех, кто предоставляет кризисные услуги).
"Оранжевая" зона
В регионах с таким уровнем эпидемиологической опасности запрещено:
- работа заведений по размещению людей (хостелы, турбазы и т.п.), кроме гостиниц;
- работа развлекательных заведений и ресторанов в ночное время (с 22:00 до 7:00);
- плановые госпитализации в больницах;
- работа спортзалов, фитнес-центров, заведений культуры;
- массовые мероприятия можно проводить только при условии, что на каждого человека приходится 20 кв.м. площади и с участием не больше 100 человек;
- плюс все ограничения "желтой" и "зеленой" зон.
"Красная" зона
В этой карантинной зоне запрещается:
- работа общественного транспорта;
- посещение образовательных учреждений;
- посещение учреждений сферы культуры, кинотеатров;
- деятельность торговых центров, кафе и ресторанов;
- посещение заведений торгового и бытового обслуживания;
- плюс все вышеперечисленные ограничения.
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