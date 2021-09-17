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СЬОГОДНІ Новини України

На вихідних в Україні зміниться погода – синоптик дала холодний прогноз

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
17 вересня, 17:05
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На українців чекає не тільки різке зниження температури, але і рясні дощі по всій країні
На українців чекає погіршення погоди
На українців чекає погіршення погоди / Фото: Колаж: Сьогодні

На вихідних в Україну прийде похолодання, температура повітря опуститься в більшості областей, на півдні все ще буде бабине літо. При цьому по всій країні пройдуть дощі.

Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

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За її словами, в суботу-неділю Україну будуть терзати атмосферні фронти циклону, які принесуть дощі в усі області. Хоча 18 вересня сухим ще побуде схід України, Приазов'я, Крим, але 19-го опади прийдуть і туди.

Температура повітря 18 вересня очікується 16-22 градуси, на півдні до +24, на півночі місцями 12-15.

19 вересня істотно похолоднішає в західних областях – там буде навіть вдень не вище 7-12 градусів. На півночі і в Вінницькій області теж буде свіжо, 12-17 градусів.

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Більшість Лівобережжя ще отримає від атмосфери бонус у вигляді 17-24 градусів.

Найтепліше на вихідних буде в Запоріжжі, Донецькій області і в Криму – 20-25 градусів, але під час дощів і там стане прохолодніше.

У Києві завтра 15 градусів, у неділю – 12 тепла. Часом дощі. Наступного тижня в столиці стане ще холодніше (діаграма).

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В Україну прийшла осінь

  • Літо в Україні видалося дуже спекотним, але варто було йому закінчитися, і відразу ж, з перших днів вересня в країні різко похолодало, йшли дощі, але потім погода знову налагодилася. З другого тижня вересня прийшло бабине літо – стало тепло, але, звісно, не по-літньому. Традиційно має потеплішати також у жовтні. Народний синоптик Леонід Горбань дав прогноз на жовтень.

  • Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попередив українців, що потрібно бути готовими до природних катастроф в майбутньому. За його словами, кліматичні зміни в країні, які могли б привести до катаклізмів, полягають в загальному підвищенні температур як холодного, так і літнього періоду.

  • Водночас вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода у світі. За найімовірнішого на Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

Як розповідав "Сьогодні" найвідоміший народний синоптик Леонід Горбань, у другій половині вересня погода істотно зіпсується, а наприкінці місяця буде два похолодання, які розділить короткочасне потепління майже до 20 градусів.

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