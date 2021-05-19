Набридли грози. Коли закінчаться дощі і прийде 30-градусна спека

До України повертається спека, в деяких областях буде справжнє літо – але пощастить не всім

Люди насолоджуються гарною погодою. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Дощів в Україні стане менше ближче до вихідних, а в суботу і зовсім припиняться. Також українців чекає потепління, місцями знову буде під 30 градусів.

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Про це свідчать карти Укргідрометцентру.

У четвер, 20 травня, в Україні ще майже всюди дощі, за винятком Волині, Києва і Запорізької області. Температура повітря 14-18 тепла. На сході до +22.

У п'ятницю, 21 травня, погода почне налагоджуватися – майже всюди сухо і сонце. Тільки у Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській і Черкаській областях дощі. Температура повітря 15-18 тепла, на півдні та сході до +24. У столиці без опадів і 16-18 тепла.

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У суботу, 22 травня, українців чекає шикарна погода в 20-24 градуси тепла і жодних дощів. У столиці 21-23 і сонце.

У неділю, 23 травня, дощі з грозами повернутися на захід, частково до центру (в тому числі і Києва) і на північ країни. У той же час ще більше потеплішає на півдні – до +26, а на сході – до +30. У столиці 18-20 тепла.

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У понеділок, 24 травня, в Україні 20-26 градусів тепла і знову жодних дощів. У Києві 21-23 градуси і сонячно.

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні Україною пройшовся ураган, який вже накоїв чимало лиха.

А на Львівщині через сильні зливи затопило місто.