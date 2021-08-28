Нардеп зробила Ганапольському зауваження за висловлювання "Путін – х**ло"

Під час телеефіру депутат від "Слуг народу" зробила зауваження. Їй запропонували робити такі зауваження військовослужбовцям

Ведучий Ганапольський вважає, що не йому повинні робити зауваження по нецензурному вислову на адресу Путіна

Народного депутата від "Слуги народу" Ольгу Василевську-Смаглюк збентежило вимовлене під час телевізійного ефіру відого в народі висловлювання "Путін – х**ло". Відповідне зауваження вона зробила під час прямого ефіру ведучому ток-шоу на телеканалі "Прямий" Матвію Ганапольському.

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"Можливо, малолітні глядачі дивляться вашу програму", – зауважила нардеп.

Ведучого таке зауваження збентежило: "Ви б краще говорили на реакцію влади, а не про те, що я сказав про президента Росії. Або зробили б зауваження воякам, які йшли по вулиці, де було багато дітей, і співали пісню про Путіна, який є ось цим".

Нагадаємо, що відомий в народі вислів часто вигукують під час футбольних матчів фанати українських клубів.

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