Наша гордість! Зеленський привітав Романчука з "бронзою" на Олімпіаді

Володимир Зеленський і Михайло Романчук. Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський привітав українського плавця Михайла Романчука, який посів третє місце на Олімпіаді-2020 на Токіо на дистанції 800 метрів вільним стилем. Він приніс Україні четверту бронзову медаль.

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Своє привітання глава країни опублікував на сторінці в Instagram.

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"Четверта медаль України на Олімпійських іграх у Токіо! Плавець Михайло Романчук здобуває "бронзу" на дистанції 800 метрів вільним стилем. Наші спортсмени – наша гордість!" , - написав Зеленський.

Публікація Зеленського. Скріншот

Нагадаємо, після олімпійського рекорду в півфіналі українські вболівальники чекали "золота", але не організатори. Спортсмен пояснив, чому фінал для нього був важким.

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Також у матеріалі "Сьогодні" дивіться фото, як нагороджували Романчука.

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