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СЬОГОДНІ Новини України

Настають холоди: прогноз погоди в Україні на 26 жовтня

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
25 жовтня, 16:00
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В цей день погода буде сонячною і без опадів
Погода в Україні на 26 жовтня / Колаж "Сьогодні"
Погода в Україні на 26 жовтня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 26 жовтня, в Україні будездебільшого сонячно, а погода ще порадує останніми теплими днями.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Захід

На заході вдень ще буде тепло. Температура підніметься до 10-14 градусів вище нуля. Погода буде сонячною.

Вночі температура повітря опуститься до 0 і -6. Опадів в цей день синоптики не обіцяють.

Схід

У цій частині України завтра також буде сонячно, а стовпчики термометрів піднімуться до 7-11 градусів тепла. Погода буде безвітряною.

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Вночі будуть морози. Температура повітря від -1 до -7 градусів. Опадів також не повинно бути.

Північ

Стовпчики термометрів коливатимуться від 8 до 10 градусів тепла. Вітру не буде, а небо до кінця вечора залишиться ясним.

Вночі температура опуститься до 4 градусів морозу. Опадів синоптики не обіцяють.

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Південь

Вдень температура повітря максимально буде 11 градусів тепла. Через хмари виглядатиме сонце, а опадів не буде.

Вночі температура повітря стане холодніше. Стовпчики термометрів покажуть від +5 до -2 градусів.

Центр

У центральних регіонах максимальна температура вдень буде також 11 градусів тепла. Небо залишиться ясним до кінця дня.

Вночі температура повітря від 0 до -6. Синоптики опадів не прогнозують.

Прогноз погоди в Україні на 26 жовтня. Скрін з сайту Укргідрометцентру
Прогноз погоди в Україні на 26 жовтня. Скрін з сайту Укргідрометцентру

У Полтаві прогноз погоди почали вести оголені чоловіки

Полтавський телеканал досить оригінально вирішив підійти до погодного блоку – серед провідних, якими зазвичай є привабливі дівчата, з'явилися і кілька спортивних хлопців.

Очевидно, телеканал PTV вирішив внести гендерна різноманітність в випуски прогнозу погоди. Примітно, що з часом на них стає все менше і менше одягу.

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