Настають холоди: прогноз погоди в Україні на 26 жовтня

Завтра, 26 жовтня, в Україні будездебільшого сонячно, а погода ще порадує останніми теплими днями.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Захід
На заході вдень ще буде тепло. Температура підніметься до 10-14 градусів вище нуля. Погода буде сонячною.
Вночі температура повітря опуститься до 0 і -6. Опадів в цей день синоптики не обіцяють.
Схід
У цій частині України завтра також буде сонячно, а стовпчики термометрів піднімуться до 7-11 градусів тепла. Погода буде безвітряною.
Вночі будуть морози. Температура повітря від -1 до -7 градусів. Опадів також не повинно бути.
Північ
Стовпчики термометрів коливатимуться від 8 до 10 градусів тепла. Вітру не буде, а небо до кінця вечора залишиться ясним.
Вночі температура опуститься до 4 градусів морозу. Опадів синоптики не обіцяють.
Південь
Вдень температура повітря максимально буде 11 градусів тепла. Через хмари виглядатиме сонце, а опадів не буде.
Вночі температура повітря стане холодніше. Стовпчики термометрів покажуть від +5 до -2 градусів.
Центр
У центральних регіонах максимальна температура вдень буде також 11 градусів тепла. Небо залишиться ясним до кінця дня.
Вночі температура повітря від 0 до -6. Синоптики опадів не прогнозують.
У Полтаві прогноз погоди почали вести оголені чоловіки
Полтавський телеканал досить оригінально вирішив підійти до погодного блоку – серед провідних, якими зазвичай є привабливі дівчата, з'явилися і кілька спортивних хлопців.
Очевидно, телеканал PTV вирішив внести гендерна різноманітність в випуски прогнозу погоди. Примітно, що з часом на них стає все менше і менше одягу.
Раніше ми писали:
- Україна потрібно готуватися до природних катастроф. У найближчі роки в країні буде змінюватися клімат.
- південь України може перетворитися на пустелю . Все це через зменшення родючого українського чорнозему.