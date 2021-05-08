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Яценюк закликав покарати всіх винних у розпалі війни

8 травня, 10:36

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Лідер "Народного фронту" згадав, що розгром нацизму коштував українцям 2,5 мільйонів загиблих лише на фронтах і ще шість мільйонів закатованих

/ Фото: Народний фронт

У День пам’яті і примирення, 8 травня, прем’єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк заявив, що ніколи знов не має повторитися трагедія війни. А ті, хто прагне її розпалити, мають бути зупинені та покарані.

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Про це повідомляє прес-служба "Народного фронту".

"Але навіть на тлі колосальної драми найстрашнішої з воєн людської історії трагедія і подвиг українського народу є особливими", - переконаний лідер "Народного фронту"..

Він пояснив, що ні в кого іншого так підло не намагалися вкрасти внесок у розгром нацизму, який коштував українцям 2,5 мільйонів загиблих лише на фронтах і ще шести мільйонів замучених і замордованих.

"Нікому іншому агресор ХХІ сторіччя не плював у обличчя – "Обійшлися б без вас!" Тобто без тих, через кого війна пройшла із заходу на схід і зі сходу на захід і хто дав головний ресурс фронтові – людський, і без якого не було б ніякої перемоги", – заявив Яценюк.

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Фото Reuters/Gleb Garanich
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Він згадує про чисельні жертви українського народу під час Другої світової війни, про 700 зруйнованих міст і 26 тисяч знищених сіл та нагадує, що у українців є "право на власну пам'ять про ту війну і про ганебну змову двох тоталітарних режимів, які проклали їй дорогу.

"І тому, що ми все пам’ятаємо, ми категорично засуджуємо блюзнірське "Можем повторіть!". "Що ви, сталінсько-беріївські нащадки, хочете повторити? Мільйони полеглих, досі не злічених і не похованих? Вдів, які впрягалися у плуги замість мобілізованих на фронт коней? ГУЛАГи і блокади?", - заявив Яценюк.

Раніше ми повідомляли, що у Києві 8 травня відзначать День пам'яті та примирення, а 9 травня – 76-ту річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У столиці відбудеться багато тематичних заходів. Вони допоможуть не тільки згадати історію, а й відпочити після насиченого робочого тижня.

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