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Не вмів ходити та жувати: відомий благодійний фонд допоміг юнаку (фото)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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22 лютого, 09:10
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Вадима усиновила сім'я та подарувала йому любов та турботу

У два роки він не вмів не лише ходити, але й навіть жувати! А ще – майже не чув, і — не бачив. Та дива таки стаються, і тепер Вадим дивує усіх медиків.

Історія Вадима та його нової сім'ї

Вадим обожнює прогулянки великим містом. Хоче доторкнутися до усього, і тим самим наражається на небезпеку. Бо має проблеми із зором, а ще — майже не чує.

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"Він може різко вискочити чи до собаки, чи до кота. Треба голосно на нього крикнути та рукою показати. Тоді він повертається і розуміє, що треба назад йти", — каже прийомна мати Ольга Дуденчук.

Бажання Вадима прийомна мати Ольга зчитує за найменшим рухом дитини! Між ними зв'язок — сильніший за кровний. Волинянка ділиться спогадами, як під час третьої вагітності ледь не померла у лікарні.

"Лежу в реанімації, знаю, що не виживу, а вдома двоє дітей. Кажу: "Боже, якщо ти є, дай вижити, я візьму дитину з дому малютки. Буквально на очах все змінюється, тиск піднімається, а лікарі було в шоці, бо вони за 30 років не спасали із кровотечею жодної такої людини", — згадує прийомна мати Ольга Дуденчук.

Своєї обіцянки дотрималася. На сайті "Сирітству — ні!" Фонду Ріната Ахметова побачила фото сироти. На вигляд — копія її старших дітей. Та у два рочки малюк не те що ходити, жувати не міг.

"Ми приїжджаємо, дитина лежача, не ходить. Дитина сліпа і взагалі не бачить. Рефлексів ніяких, і я кажу: "Ну, все. Я мушу забрати цю дитину. Це — моє", — розповідає прийомна мати Ольга Дуденчук.

"Коли ми його тільки взяли, він нічого не вмів — не говорити, не дивитися", — каже названий брат Максим Дуденчук.

У сім’ї Вадим вдруге народився. Неймовірно, та за якихось півтора місяця Ольга навчила дитину ходити. Настав час дивуватися лікарям.

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"Ми МРТ робили. Кажуть, що дуже розвинута дитина", — розповідає прийомна мати Ольга Дуденчук.

Слух Вадиму поновить надпотужний цифровий апарат. Та віддати за нього 60 тисяч гривень родина не в змозі.

Допомога від Фонду Ріната Ахметова

По допомогу звернулися до Фонду Ріната Ахметова. Там не відмовили! Вже 16 років благодійна організація всебічно підтримує дітей в усій країні. Вадим вперше у житті почув світ звуків. Це розчулило навіть медиків.

"Що є великим плюсом, то є можливість налаштовувати апарат дистанційно. Це теж все новітні технології. Це найкраще, що можемо запропонувати на сьогодні", — каже ауділогиня, слухопротезистка Наталія Музика.

Експерти припускають, хлопець може опанувати мову, навіть у такому запізньому віці. Запорука — батьківська любов.

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