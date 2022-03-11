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"Не встигнуть!" Росія хоче провести ротацію 17 березня, щоб приховати поразку під Миколаєвом – Кім

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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11 березня, 14:39
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Він запропонував росіянам здатися до цієї дати і запевнив, що вони все одно не зможуть провести ротацію
Віталій Кім запропонував окупантам здатися
Віталій Кім запропонував окупантам здатися / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія готує ротацію військ у Миколаївській області наступного тижня, щоб приховати поразку на цьому напрямку.

Про це повідомив голова Миколаївської ВЦА Віталій Кім в Telegram.

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Він запевнив, що окупанти не встигнуть зробити ротацію, і запропонував їм здатися в полон поки не пізно.

"Росія починає розганяти у себе "мами просять прибрати строковиків з України". У них ротація близько 17 числа, але вони вже все. І вони хочуть приховати свою поразку в Миколаївській області тим, що проведуть планову ротацію 17 числа. Не встигнуть. Росіяни, ви здавайтеся. А ми їм не дамо зробити ротацію так, як вони хочуть, за їхніми правилами", – сказав Кім.

Кім заявив, що "дасть шанс вижити" військовим РФ

10 березня Кім звернувся до російських окупантів, які стоять на кордоні Херсонської та Миколаївської областей та розмовляють з українськими військовими. Він зазначив, що Україна дає їм шанс вижити.

"Нападати вони не хочуть, вважають, що їх обдурили, мовляв, сказали, що це навчання і так далі. Але й назад вони повернутися не можуть, бо їм сказали, що розстрілюватимуть під час відступу. У результаті вони по селах стоять, і ні туди, ні сюди. І нападати не хочуть, і піти не можуть", — розповів він.

У зв'язку з цим Кім збирається звертатися "нагору" та узгоджувати "зелений коридор" для тих, хто ще не стріляв та не скоїв злочинів проти мирного населення.

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