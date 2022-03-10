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"Даємо шанс вижити": Кім звернувся до російських окупантів

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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10 березня, 16:36
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Голова Миколаївської ОДА розповів, що чекає на військових РФ в Україні
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім звернувся до російських окупантів, які стоять на кордоні Херсонської та Миколаївської областей та розмовляють з українськими військовими. Він зазначив, що Україна дає їм шанс вижити.

"Нападати вони не хочуть, вважають, що їх обдурили, мовляв, сказали, що це навчання, і так далі. Але й назад вони повернутися не можуть, тому що їм сказали, що розстрілюватимуть при відступі. У результаті вони по селах стоять, і ні туди, ні сюди. І нападати не хочуть, і піти не можуть", — розповів він.

У зв'язку з цим Кім збирається звертатися "нагору" та узгоджувати зелений коридор для тих, хто ще не стріляв та не скоїв злочинів проти мирного населення.

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"Тим, хто хоче жити, організовуватимуть гарячу лінію, куди зателефонувати, як прийти, щоб залишитися живими і не повертатися назад і не сісти до в'язниці. Це я погоджую, але думаю, в мене вийде", – сказав він.

При цьому Кім зазначив, що ця пропозиція не поширюється на артилеристів та ракетників.

"Після Маріуполя варіантів у вас, хлопці, немає. Вам або тікати, або в землю", — заявив Кім.

Він пообіцяв, що завтра дасть координати та інструкцію, що робити російським військовим, якщо вони хочуть жити.

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