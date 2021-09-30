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Декілька областей накриють дощі: прогноз погоди на 30 вересня (карта)

Світлана Москаленко Світлана Москаленко Випусковий редактор Сьогодні
30 вересня, 06:00
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Повітря трохи прогріється практично по всій території України
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У четвер, 30 вересня, західні області накриють дощі, в інших регіонах очікується сонячна погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Опади очікуються у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській та Волинській областях. Температура повітря вдень 14-16 градусів тепла, вночі – 4-7. При цьому на Закарпатті буде найтепліше – до 18 градусів тепла вдень і до +11 вночі.

У центральному та східному регіонах вдень буде +13-15, вночі +3-5. Така погода очікується у Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій областях.

На півночі та північному сході – нічні заморозки. У Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській та Луганській областях уночі -1-3. Вдень +12-15.

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На півдні та південному сході буде дещо тепліше, ніж на решті території України. Температура вдень на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині – до 16-17 градусів тепла. Вночі 4-8 градусів.

У Києві 30 вересня буде сонячно. Вдень 12-14 градусів тепла, вночі – +3-5 градусів.

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Прогноз погоди в Україні на 30 вересня. Карта Гідрометцентру

Що каже синоптик

Як повідомляє синоптик Наталія Діденко, близькість атмосферного фронту із заходу прикриє хмарами наші західні області, тому там заморозки менш ймовірні. Водночас це зумовлює дощову погоду.

Денна температура повітря підніматиметься до порівняно комфортних +10 +16 градусів, однак нічні +1 +8 градусів будуть істотно охолоджувати повітря і приміщення.

"До опалювального сезону ще далеко, сезонні вірусні беки – вже близько, тому не перемерзайте, одягайтеся відповідно до прогнозів і погоди", – додала Діденко.

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