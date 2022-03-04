Миколаїв відбито! Бої тривають

Вранці в український Миколаїв, що опинився ненадовго захоплений російськими окупантами, зайшли військові ЗСУ. А вже ввечері голова Миколаївської ОДА Валентин Кім у своєму Telegram-каналі заявив про звільнення міста.
Що відомо
"Так, ну вибили ми їх трохи. Бій триває. Коментувати не можу. Вже на околицях, але містом – вибили", – небагатослівним, але дуже задоволеним був Кім.
Пізніше солдати славної української армії опублікували відео зі звільненого аеропорту Миколаєва, де було відразу піднято прапор України.
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Обстановка
- В обід 3 березня Віталій Кім повідомив, що у місто зайшов "руський мир".
- Він повідомив, що техніки зайшло дуже багато, проте ознак того, що окупанти будуть застосовувати важку артилерію, не було.
- "Не треба нервувати, треба їсти і не нервувати. Розслаблюємося, видихаємо. Палимо їхню техніку!", – як міг підбадьорював своїх городян голова ОДА.
- Пізніше він додав, що також закрито водний простір річкою Південний Буг та Інгул. У військових – наказ стріляти на поразку. Тому якщо комусь треба виплисти, це обов'язково потрібно узгодити.