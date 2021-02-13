Новітня військова техніка, авіація та НАТО: Україна готується відзначати 30-річчя Незалежності

Міністерство оборони України вже почало готуватися до проведення військового параду 24 серпня 2021 року. На святкування 30-річчя Незалежності держави запросять європейських високопосадовців, зокрема генсека НАТО Єнса Столтенберга та верховного представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля.
Про це повідомляє сайт відомства.
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Програма параду обіцяє бути грандіозною:
- Головною вулицею країни пройдуть новим стройовим кроком понад 4000 військових.
- МОУ продемонструє більше ніж півсотню літальних апаратів, приблизно 250 одиниць озброєння, військової і спеціальної техніки. А також новітні розробки:
- Реактивні системи залпового вогню "Вільха" й "Нептун".
- Оперативно-тактичний ракетний комплекс "Грім".
- Безпілотний літальний апарат "Байрактар".
- На Михайлівській площі Києва розгорнуть виставку військової техніки та озброєння ЗСУ.
- Демонстрація військово-морських сил відбудеться в Одесі, куди запросили представників флотів держав-партнерів. А в Києві проведуть річковий військовий парад на Дніпрі.
"Це попередні ідеї, пропозиції, задуми. Підрозділи ЗСУ готові розпочати підготовку та тренування вже наприкінці лютого", – зазначили в повідомленні.
Нарада відбулася під головуванням заступника міністра оборони України Ігоря Старобинського та начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Корнійчука.
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