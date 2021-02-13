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Новітня військова техніка, авіація та НАТО: Україна готується відзначати 30-річчя Незалежності

13 лютого, 15:12

Ольга Литвин Ольга Литвин

На День Незалежності в Києві планують влаштувати річковий військовий парад на Дніпрі

Міністерство оборони України вже почало готуватися до проведення військового параду 24 серпня 2021 року. На святкування 30-річчя Незалежності держави запросять європейських високопосадовців, зокрема генсека НАТО Єнса Столтенберга та верховного представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля.

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Про це повідомляє сайт відомства.

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Програма параду обіцяє бути грандіозною:

  • Головною вулицею країни пройдуть новим стройовим кроком понад 4000 військових.
  • МОУ продемонструє більше ніж півсотню літальних апаратів, приблизно 250 одиниць озброєння, військової і спеціальної техніки. А також новітні розробки:
  1. Реактивні системи залпового вогню "Вільха" й "Нептун".
  2. Оперативно-тактичний ракетний комплекс "Грім".
  3. Безпілотний літальний апарат "Байрактар".
  • На Михайлівській площі Києва розгорнуть виставку військової техніки та озброєння ЗСУ.
  • Демонстрація військово-морських сил відбудеться в Одесі, куди запросили представників флотів держав-партнерів. А в Києві проведуть річковий військовий парад на Дніпрі.

"Це попередні ідеї, пропозиції, задуми. Підрозділи ЗСУ готові розпочати підготовку та тренування вже наприкінці лютого", – зазначили в повідомленні.

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Нарада відбулася під головуванням заступника міністра оборони України Ігоря Старобинського та начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Корнійчука.

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Нагадаємо, НАТО збільшує присутність у Чорному морі – Столтенберг назвав причину.

Крім того, Єнс Столтенберг дав Зеленському підказку про членство в Альянсі.

Україна прагне стати членом НАТО і для цього впроваджуватиме реформи – дивіться в нашому сюжеті:

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