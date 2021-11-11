Нове звернення Зеленського та попередження Росії від США — головні новини за ніч

Володимир Зеленський знову звернувся до українців, а Кремль отримав попередження від Вашингтона щодо маневрів на кордоні України

Зеленський звернувся до країни із закликом вакцинуватися та не панікувати щодо військ РФ на кордоні, а влада Росії отримала попередження від США/Колаж: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

"Не хочу, щоб нас було 20 мільйонів" – звернення Зеленського про COVID-19, Донбас та РНБО

Президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українців, де торкнувся теми вакцинації, скупчення російських військ на кордоні, а також ситуації з нелегалами з Білорусі.

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Зеленський закликав прийти та вакцинуватися, а не сіяти паніку з російськими військами / Колаж "Сьогодні"

В Україні не побачать найтриваліше місячне затемнення століття

Найтриваліше часткове місячне затемнення за останнє століття має відбутися 19 листопада. Але в Україні його неможливо буде побачити. Затемнення розпочнеться приблизно о 09:19 за київським часом, досягне максимуму об 11:00 та закінчиться 12:47. У нас буде день, тому навряд ми зможемо побачити це явище природи.

Листопадове місячне затемнення пройде повз України / Фото: REUTERS

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Вашингтон показав РФ, куди можуть йти її війська на кордоні України

Кремль отримав попередження від Вашингтона щодо маневрів на кордоні України. Попередження влада Росії отримала під час недавнього візиту до Москви директора Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Вільяма Бернса.

Карен Донфрід вважає, що Москві донесли все, що хотіли сказати щодо її військ / Колаж "Сьогодні"

Замаскували автомобіль під "швидку": двоє поляків намагалися перевезти 18 нелегальних мігрантів

Польська поліція запобігла перевезенню великої групи нелегальних мігрантів у машині, замаскованій під карету швидкої допомоги, якою перевозять хворих на коронавірус. Перевізників та мігрантів затримали.

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