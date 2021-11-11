Нове звернення Зеленського та попередження Росії від США — головні новини за ніч

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.
"Не хочу, щоб нас було 20 мільйонів" – звернення Зеленського про COVID-19, Донбас та РНБО
Президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українців, де торкнувся теми вакцинації, скупчення російських військ на кордоні, а також ситуації з нелегалами з Білорусі.
Далі по темі
В Україні не побачать найтриваліше місячне затемнення століття
Найтриваліше часткове місячне затемнення за останнє століття має відбутися 19 листопада. Але в Україні його неможливо буде побачити. Затемнення розпочнеться приблизно о 09:19 за київським часом, досягне максимуму об 11:00 та закінчиться 12:47. У нас буде день, тому навряд ми зможемо побачити це явище природи.
Вашингтон показав РФ, куди можуть йти її війська на кордоні України
Кремль отримав попередження від Вашингтона щодо маневрів на кордоні України. Попередження влада Росії отримала під час недавнього візиту до Москви директора Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Вільяма Бернса.
Замаскували автомобіль під "швидку": двоє поляків намагалися перевезти 18 нелегальних мігрантів
Польська поліція запобігла перевезенню великої групи нелегальних мігрантів у машині, замаскованій під карету швидкої допомоги, якою перевозять хворих на коронавірус. Перевізників та мігрантів затримали.