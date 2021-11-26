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СЬОГОДНІ Новини України

Нова смертельна ДТП у Харкові та жорстоке побиття на Волині — головні новини за ніч

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
26 листопада, 06:00
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У Харкові зіткнулися 5 автомобілів, а на Волині чоловіка змусили копати собі могилу
У смертельному ДТП у Харкові загинули троє людей, а на Волині чоловіка побили та живцем закопали на кладовищі/Колаж: Сьогодні
У смертельному ДТП у Харкові загинули троє людей, а на Волині чоловіка побили та живцем закопали на кладовищі/Колаж: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

У Харкові вантажівка з щебенем перекинулася на легковик

У Харкові на окружній зіткнулися три легкові автомобілі та дві вантажівки. Один із транспортних засобів виявився заблокованим, оскільки на нього перекинулася вантажівка з щебенем. У ДТП загинули чоловік, жінка та 4-річна дитина.

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У ДТП загинули люди/Колаж: Сьогодні
У ДТП загинули люди/Колаж: Сьогодні

"Чогось літак сьогодні не надіслали" – Лукашенко чекає від ЄС оплату депортації

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Захід у розв'язуванні війни руками поляків, мешканців країн Балтії та українців, а також висловив нерозуміння, чому ЄС не вивозить власним коштом нелегалів додому.

Мігрантів на кордоні менше не стає / Колаж "Сьогодні"
Мігрантів на кордоні менше не стає / Колаж "Сьогодні"

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Закопали живцем: подробиці жахливого побиття у Волинській області

У Волинській області затримали двох молодиків, які напередодні жорстоко побили таксиста. Чоловіка змусили викопати собі могилу на цвинтарі та засипали землею.

Зловмисникам, які мало не вбили чоловіка, загрожує в'язниця/Колаж: Сьогодні
Зловмисникам, які мало не вбили чоловіка, загрожує в'язниця/Колаж: Сьогодні

У Житомирській області діти наїлися засобу для прочищення труб: подробиці

На Житомирщині 11-річний школяр Микита пригощав однокласників цукерками, а виявилося, що це лужні таблетки для чищення труб. Діти потрапили до лікарні.

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Діти, які скоштували "солодощі", потрапили до лікарні/Колаж: Сьогодні
Діти, які скоштували "солодощі", потрапили до лікарні/Колаж: Сьогодні

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