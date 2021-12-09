Новорічна акція: тисячі дітей отримали подарунки від Фонду Ріната Ахметова

Добрій традиції новорічних привітань вже більше ніж 20 років, тільки за останні 14 – майже мільйон дітей отримали подарунки

Представники Фонду відвідали сім'ю у Київській області

Стартує новорічна акція "Рінат Ахметов – дітям". Це більше, ніж подарунки тисячам дітей. Це – участь у їхніх долях, яка змінює життя на краще.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Про те, як заведено зустрічати Новий рік, вихованка дитячого будинку сімейного типу Настя Шульга дізналася, коли їй було 6. До того жодного разу не бачила ані прикрашеної ялинки, ані подарунків під нею.

"Коли я жила в тій родині – я не пам'ятаю такого, щоб ми колись святкували", – говорить Настя.

Проте добре пам'ятає, що змушена була опікуватися братами й сестрою. Наймолодшому з них було лише кілька місяців.

"Мені було 5 років, тоді народився брат Саша, він кожної ночі плакав, йому потрібно було їсти, а батьків вдома не було", – розповідає Настя.

Зі складної родини малечу вилучили, і з часом вони опинилися в дитячому будинку сімейного типу Молярів.

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"Наша біологічна донька лежала в лікарні, і там лежав братик Насті і Ані, який на даний час у нас проживає, Олексій. Ми так вирішили, що цього хлопчика ми просто заберемо", – сказала мати-вихователька Наталя Моляр.

Та у соціальній службі запропонували забрати всіх трьох дітей! Так подружжя і зробило. Окрім них, зараз виховують ще восьмеро дітей.

"Мама моєї дружини виховувалась в інтернаті, мій рідний батько виховувався в інтернаті. Була підтримка батьків з обох родин, коли ми відкривали будинок сімейного типу. Хтось повинен цим займатися. Якщо не ми – то хто?" – говорить батько-вихователь Андрій Моляр.

Якщо хочеш щось змінити – почни з себе! Радше, зі своєї родини, вважають Моляри. І вже майже 10 років змінюють долі дітей, дарують їм тепло і любов, створюють сімейні традиції, які залишаться з хлопцями і дівчатами на все життя.

"У нас є традиція прикрашати ялинку, фотографуватися, дискотека після Нового року, чекати тієї самої хвилини 00:00!" – сказала Настя Шульга.

А ще зустрічати гостей з Фонду Ріната Ахметова, які щороку вітають із новорічними святами дітей з інтернатних закладів, дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.

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"Акція "Рінат Ахметов – дітям" – це не просто подарунки тисячам дітей! Це дотик до їхньої долі, який змінює їхнє життя на краще, дарує віру в диво", – сказала головна директорка програм Фонду Ріната Ахметова Ірина Блажан.



Наталя Моляр додала, що Фонд Ріната Ахметова вітає їх щорічно на Новий рік.

"Це дуже приємно. Ці подарунки, ці дитячі очі, які отримують подарунки. Що може бути кращим, коли діти щасливі та усміхнені? Ми дуже вдячні Фонду Ріната Ахметова за все" – говорить Наталя Моляр.

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