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СЬОГОДНІ Новини України

Бізнес Ріната Ахметова передає ще 80 тонн кисню лікарням

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
1 листопада, 16:43
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Кисень, який необхідний для боротьби з коронавірусом, отримають лікарні міст на Донеччині
В лікарні України продовжують постачати кисень.
В лікарні України продовжують постачати кисень. / Фото: Колаж: Сьогодні

Фонд Ріната Ахметова спільно з Групою "Метінвест" передадуть ще 80 тонн рідкого кисню для лікарень Донецької області. Кисень виробили Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча та МК "Азовсталь".

Про це повідомляє пресслужба Групи "Метінвест".

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Хто отримає кисень?

Вже сьогодні перші 32 тонни кисню відвантажили до лікарень:

  • Краматорська,
  • Бахмута,
  • Костянтинівки,
  • Волновахи,
  • Мар'їнки,
  • Селидове,
  • Мирнограда,
  • Слов'янська,
  • Торецька,
  • Лиманського району.

Коли будуть наступні поставки?

Протягом тижня металургійні підприємства Групи "Метінвест" передадуть лікарням регіону ще 48 тонн кисню. Для стабільного забезпечення лікарень регіону з Донецькою ОДА погоджено графік відвантаження. Надалі обсяги можуть бути збільшені залежно від потреб установ охорони здоров'я області.

"Щодня ми збільшуємо виробництво кисню, щоб забезпечити лікарні вже не лише Маріуполя, а й на Донеччині, всієї України" , – розповів генеральний директор Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча Тарас Шевченко.

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Вже передали 600 тонн кисню

Лише у жовтні "Метінвест" поставив понад 600 тонн до лікарень Києва та ще восьми областей України для лікування хворих на коронавірус.

У відповідь на звернення представників регіонів України "Метінвест" ухвалив рішення про допомоги регіонам постачанням кисню до медичних закладів, а саме:

  • 260 т на Харківщину, станом на 25.10 вже поставлено 180 т кисню,
  • 60 т на Київщину, станом на 25.10 поставлено 20 т кисню,
  • 30 т у Чернігівську область, станом на 25.10 поставлено 20 т кисню,
  • 500 т на Херсонщину, станом на 25:10 поставлено 10 т кисню.

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