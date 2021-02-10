Новий підхід до комфорту від бренду матраців UNIQ Sleep

UNIQ Sleep – це український бренд, який поставив на перше місце комфорт покупця. І мова йде не тільки про якість продукції, але й про її доступність та простоту замовлення. Матраци UNIQ Sleep продаються тільки онлайн, минаючи роздрібні мережі, тим самим зменшуючи покупцеві витрати. І по аналогії з будь-яким інтернет-замовленням, клієнту відправляється брендова коробка, в якій знаходиться акуратно запакований матрац.

Матраци UNIQ Sleep всередині й зовні

Виробник пропонує такі матраци в коробці: пружинний, безпружинний і тонкий футон. Кожна із цих моделей відмінно підлаштовується під потреби людини, тим самим спрощуючи вибір. Оскільки матраци UNIQ Sleep складаються з декількох ортопедичних пін, вони правильно підтримують хребет, розслаблюють м'язи, допомагають швидше заснути й повноцінно виспатися. Прошарок унікальної піни Memory Gel створює ефект невагомості, зберігає тепло нагрітого тілом ліжка та підтримує м'язи з урахуванням їх анатомічних особливостей. Пружинна модель має 7 зон жорсткості, в її основі лежить блок легких гнучких пружин. Чохол виготовлений з якісного водовідштовхувального текстилю. Він приємний на дотик, підходить для прання в машинці, а його біло-синя гамма підтримує відчуття чистоти й акуратності.

Унікальне пакування і безкоштовна доставка

UNIQ Sleep реалізував модель "фабрика – клієнт". Замовляючи матрац на сайті компанії, клієнт отримує товар прямо від виробника. При цьому, покупцеві не потрібно турбуватися про габарити матрацу та вартість доставки. Матраци стискаються на спеціальному обладнанні під тиском, вакуумуються плівкою та упаковуються в коробку, яка відправляється прямо до покупця. Незалежно від суми замовлення і місця перебування клієнта, доставка по Україні залишається безкоштовною.

Тест 100 днів і гарантія 5 років

Новий продукт завжди викликає масу питань. Чи буде матрац зручний для того, хто любить спати на жорсткому? Чи не вплине пакування на його стан? Як матрац буде виглядати в новому ремонті? Щоб клієнт міг отримати правдиві відповіді та переконатися в якості виробу, UNIQ Sleep пропонує тестовий період впродовж 100 днів. Якщо з якихось причин матрац не влаштує, його можна буде повернути протягом 100 днів з повною компенсацією вартості. Маючи впевненість в якості свого продукту, виробник UNIQ Sleep пропонує 5-річну гарантію на вироби. Компанія готова змінити уявлення споживачів про комфорт, зробивши його ще доступнішим.

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