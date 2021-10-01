На Прикарпатті чоловік вбив колишню дружину і наклав на себе руки

У поліцію звернувся тато вбитої жінки

Чоловік декілька разів ударив жінку ножем у спину / Коллаж "Сьогодні"

На Прикарпатті конфлікт між колишнім подружжям закінчився трагедією. Чоловік через ревнощі зарізав дружину, а після вчинив самогубство. Слідчі почали дві кримінальні справи.

Про це повідомляє поліція Івано-Франківськовської області.

Подробиці

45-річний чоловік прийшов до колишньої дружини, де у них почалася сварка. Прикарпатець витягнув ніж, яким кілька разів ударив жінку в спину. Від цього вона померла на місці, а чоловік наклав на себе руки. Він завдав собі смертельне ножове поранення.

У поліцію звернувся 72-річний місцевий житель. Він повідомив, що колишній 45-річний зять вбив його дочку.

Винуватці

Слідчі почали два кримінальні провадження у ч. 1 ст. 115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України, один з яких з відміткою "Самогубство". Також вони призначила безліч експертиз.

Домашнє насильство

Близько 45% населення України зазнає насильства – фізичного, сексуального чи психологічного. Більшість з них – жінки. Проблема насильства завжди була оточена мовчанням. Також на початку 2020 року в Україні майже не було притулків для жінок, які піддаються домашньому насильству.

Раніше ми писали: