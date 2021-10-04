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НСК "Олімпійський" у Києві відремонтують за 50 млн грн

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
4 жовтня, 15:14
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Запланована купівля спортивного обладнання та установка інженерних мереж
У Києві відремонтують НСК "Олімпійський". Фото: колаж "Сегодня"
У Києві відремонтують НСК "Олімпійський". Фото: колаж "Сегодня"

У Києві НСК "Олімпійський" відремонтують за 49,67 млн гривень . Планується встановити нові бігові доріжки, інженерні, теплокомунікаційні мережі, прочистити каналізацію і закупити спортивне обладнання.

Про це повідомляється на сайті Prozorro.

Скільки витратять на ремонт

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Витрати підрядника складуть 20,96 млн гривень, матеріальні ресурси обійдуться в 13,73 млн гривень, зарплата – 3,89 млн гривень. Прибуток підрядника має скласти 291 тис. грн.

Що планують закупити

За захисну огорожу для метання молота заплатять 1,21 млн грн. За 288 тис. гривень. закуплять стійки для стрибка з жердиною (регулювання висоти від 1,5 до 6,35 метра). Також 784 тис. гривень заплатять за "місце приземлення для стрибка з жердиною" – набір спеціальних матів.

НСК "Олімпійський". Фото: офіційний сайт ФК "Динамо"
НСК "Олімпійський". Фото: офіційний сайт ФК "Динамо"

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Нагадаємо, в соціальних мережах з'явилося відео "ремонту" зі столичного мосту на вулиці Дегтярівській, який розташований над проспектом Перемоги недалеко від станції метро "Берестейська". Так, кияни повідомляють, що зношені конструкції мосту закріпили металевими скобами і не ремонтували їх.

А на вулиці Новокостянтинівській обрушилася пішохідна огорожа. Масивна металева конструкція довжиною в кілька десятків метрів впала на газон і проїзну частину. Благо, під час падіння брили з металу ніхто з людей та автомобілів не постраждав.

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