ОАСК змусив моряків знову платити хабарі і побори українським чиновникам – Саакашвілі

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Окружний адміністративний суд Києва призупинив наказ міністра інфраструктури Владислава Криклія про скасування обов'язкового підтвердження кваліфікації моряків.

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Про це написав в Facebook колишній голова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі.

"Тепер 150 000 моряків і 150 тисяч українських сімей замість того, щоб витрачати гроші на своїх дітей, на квартири, на податки державі, будуть змушені кожні 3-4 роки платити хабарі і побори українським чиновникам", – написав він.

За його словами, подібне рішення виніс суддя Кирило Гарник. Він закликає людей вийти на протести, проти рішення ОАСК. У той же час, Саакашвілі повідомив, що на рішення судді вже подають апеляцію.

"Але проблема навіть не тільки в цьому судді. До цього протягом 10 днів весь адміністративний апарат ігнорував наказ міністра. Вони говорили, що їм потрібно його вивчати, що вони його ще "не отримали" і т.д., Тобто відкрито знущалися і над міністром, і над українською державою. Кожного цього чиновника потрібно зняти", – написав він.

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Раніше ми повідомляли, що Міністерство інфраструктури не планує скасовувати реформу системи дипломування моряків, незважаючи на протести. Про це морякам сказав Криклій.