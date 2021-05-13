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ОАСК вынудил моряков снова платить взятки и поборы украинским чиновникам – Саакашвили

13 мая, 16:40

Виктория Барановская Виктория Барановская

Суд отменил решение об отмене подтверждения квалификации моряков – уже подают апелляцию

/ Фото: istockphoto.com

Окружной административный суд Киева приостановил приказ министра инфраструктуры Владислава Криклия об отмене обязательного подтверждения квалификации моряков.

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Об этом написал в Facebook бывший председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили.

"Теперь 150 000 моряков и 150 тысяч украинских семей вместо того, чтобы тратить деньги на своих детей, на квартиры, на налоги государству, будут вынуждены каждые 3–4 года платить взятки и поборы украинским чиновникам", - написал он.

По его словам, подобное решение вынес судья Кирилл Гарник. Он призывает людей выйти на протесты, против решения ОАСК. В то же время, Саакашвили сообщил, что на решение судьи уже подают апелляцию.

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"Но проблема даже не только в этом судье. До этого в течение 10 дней весь административный аппарат игнорировал приказ министра. Они говорили, что им нужно его изучать, что они его еще "не получили" и т. п., то есть открыто издевались и над министром, и над украинским государством. Каждого этого чиновника нужно снять", – написал он.

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Ранее мы сообщали, что Министерство инфраструктуры не планирует отменять реформу системы дипломирования моряков, несмотря на протесты. Об этом морякам сказал Криклий.

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