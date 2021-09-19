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СЬОГОДНІ Новини України

Через негоду в Україні без світла залишилися цілі села

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
19 вересня, 08:02
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У країну повернулися дощі – бригадам обленерго знову доводиться розгрібати наслідки грози
Бригади обленерго відновлюють електропостачання
Бригади обленерго відновлюють електропостачання / Фото: Колаж: Сьогодні

В результаті негоди знеструмлені 32 населених пункти в Сумській, Миколаївській та Чернігівській областях України.

Про це повідомила прес-служба Держслужби з НС.

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"Станом на 7.00 19 вересня в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлені 32 населених пункти в 3 областях (Сумська – 18 Миколаївська – 8 і Чернігівська – 6)", – йдеться в повідомленні на сайті відомства в неділю вранці.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

В Україну прийшла осінь

  • Літо в Україні видалося дуже спекотним, але варто було йому закінчитися, і відразу ж, з перших днів вересня, в країні різко похолодало, йшли дощі, але потім погода знову налагодилася. З другого тижня вересня прийшло бабине літо – стало тепло, але, звичайно, не по-літньому. Традиційно має потеплішати ще і в жовтні. Народний синоптик Леонід Горбань дав прогноз на жовтень.

  • Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попередив українців, що потрібно бути готовими до природних катастроф в майбутньому. За його словами, кліматичні зміни в країні, які могли б привести до катаклізмів, полягають в загальному підвищенні температур як холодного, так і літнього періоду.

  • Тим часом вчені розглядають три сценарії, за якими буде змінюватися погода в світі. При найбільш ймовірне України очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років .
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Як повідомляли "Сьогодні", в останній день літа погода встигла накоїти лиха в Україні. У Харкові були затоплені вулиці, а блискавка навіть потрапила в тролейбус.

А 30 серпня на Київ обрушилася потужна гроза, транспорт зупинився і навіть виникла пожежа.

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