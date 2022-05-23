Хмарно та прохолодно. Погода в Україні на 23 травня (карта)

Сьогодні опадів не буде, однак температура не порадує

В Україні буде прохолодно/Фото: Pixabay, колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні у понеділок, 23 травня, буде сухою. Сьогодні спеки очікувати не варто, як і вчора.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Якою буде погода?

Цього дня по всій території нашої країни очікується мінлива хмарність. Вітер — північний, 5-10 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від 15 до 19 градусів тепла. На сході прогнозують +15...+17 градусів.

У північних регіонах – 14-18 градусів тепла. На півдні очікується 16-20 градусів вище нуля.

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У Києві буде хмарно, 15-17 градусів тепла, а у Сімферополі буде сухо – +16...+18 градусів.

Ознаки метеочутливості

У тих людей, які не мають хронічних захворювань, але є метеозалежними, зміна погоди може викликати різні нездужання і розлади. Часто з’являється підвищена стомлюваність, вона проявляється не тільки у втраті фізичних сил, але і в спаді розумової діяльності. Творчі люди (письменники, композитори тощо) ніяк не можуть зібратися з думками. Так само й у тих, хто займається фізичною працею.

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Згідно зі статистикою, в періоди магнітних бур вулицями частіше їздять швидкі допомоги, кількість викликів зростає, як і кількість гіпертонічних кризів, інфарктів та інсультів. Зростає й кількість смертей через інфаркти та інсульти.

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