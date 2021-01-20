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Обмін полоненими заморожений, але з ОРДЛО в Україну повернуться дев'ять заручників

20 січня, 17:16

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Утримуваних осіб з Луганська і Донецька через Ростов-на-Дону і Мінськ відправлять до Києва, каже Денисова

Процес обміну утримуваними особами між Україною і т.зв. "ДНР" і "ЛНР" заморожено, проте окупаційна "влада" окремих районів Донецької та Луганської областей в односторонньому порядку передасть Києву дев'ять осіб.

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Про це на КПВВ "Золоте" заявила омбудсмен Людмила Денісова.

За її словами, заручників можуть звільнити вже сьогодні-завтра. Денісова додала, що окупанти передадуть "посереднику" незаконно утримуваних осіб.

"У СІЗО Луганська доставлено три особи, яких готують на передачу, в Донецьку ще шість. Їх зараз харчуть, миють, надають медичну допомогу і роблять охайний вигляд. Я думаю, що сьогодні ввечері або завтра зранку їх передадуть за маршрутом Луганськ – Донецьк – Ростов-на-Дону – Мінськ – Київ", – розповіла Денисова.

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При цьому омбудсмен не змогла назвати імена цих людей, поки вони не доставлені в Україну. Щойно вони будуть передані, буде зрозумілий їхній статус, додала Денісова.

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Нагадаємо, Україна щомісяця, починаючи з липня-2020, відправляє в ОБСЄ списки полонених на обмін за чотирма категоріями:

  • встановлено – згоден на обмін;
  • згоден на обмін – підготовлений до обміну;
  • встановлено – не згоден на обмін;
  • не встановлений.

Також нагадаємо, що останній обмін утримуваними особами відбувся 16 квітня 2020 року на КПВВ "Майорськ" під Горлівкою. У вільну Україну повернулися дев'ять осіб, а в зворотному напрямку проїхали 10 осіб (одна відмовилася повертатися до окупантів).

Всі подробиці в спецтемі Обмін полоненими

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ОБСЄ заручники бойовики полонені обмін полоненими ОРДЛО Людмила Денісова

Джерело: Сьогодні

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