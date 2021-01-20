Обмін полоненими заморожений, але з ОРДЛО в Україну повернуться дев'ять заручників

Процес обміну утримуваними особами між Україною і т.зв. "ДНР" і "ЛНР" заморожено, проте окупаційна "влада" окремих районів Донецької та Луганської областей в односторонньому порядку передасть Києву дев'ять осіб.
Про це на КПВВ "Золоте" заявила омбудсмен Людмила Денісова.
За її словами, заручників можуть звільнити вже сьогодні-завтра. Денісова додала, що окупанти передадуть "посереднику" незаконно утримуваних осіб.
"У СІЗО Луганська доставлено три особи, яких готують на передачу, в Донецьку ще шість. Їх зараз харчуть, миють, надають медичну допомогу і роблять охайний вигляд. Я думаю, що сьогодні ввечері або завтра зранку їх передадуть за маршрутом Луганськ – Донецьк – Ростов-на-Дону – Мінськ – Київ", – розповіла Денисова.
При цьому омбудсмен не змогла назвати імена цих людей, поки вони не доставлені в Україну. Щойно вони будуть передані, буде зрозумілий їхній статус, додала Денісова.
Нагадаємо, Україна щомісяця, починаючи з липня-2020, відправляє в ОБСЄ списки полонених на обмін за чотирма категоріями:
- встановлено – згоден на обмін;
- згоден на обмін – підготовлений до обміну;
- встановлено – не згоден на обмін;
- не встановлений.
Також нагадаємо, що останній обмін утримуваними особами відбувся 16 квітня 2020 року на КПВВ "Майорськ" під Горлівкою. У вільну Україну повернулися дев'ять осіб, а в зворотному напрямку проїхали 10 осіб (одна відмовилася повертатися до окупантів).
Всі подробиці в спецтемі Обмін полоненими
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