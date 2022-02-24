Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🎒 Тривожна валізка 🇺🇦 Призов резервістів 🚨 Режим НС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Обстріли будинків та смерті цивільних: що відбувається в містах України – оперативні дані МВС

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
24 лютого, 12:31
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Унаслідок обстрілу російських військ у Харківській області загинула дитина
Росія обстрілює цивільних.
Росія обстрілює цивільних. / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністерство внутрішніх справ України відзвітувало про ситуацію в різних областях в умовах агресії Російської Федерації. Станом на 12:00 є загиблі та поранені серед мирного населення, зруйновані мости, снаряди влучають у житлові будинки.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Реклама

На території України всі служби МВС України в режимі воєнного стану забезпечують правопорядок, надають допомогу потерпілим, ліквідовують руйнування та пожежі.

Ситуація в областях

  • Рівненська область: біля сіл Бутове Зарічненського району та Городище Дубровицького району помічено передислокацію військової техніки на території Республіки Білорусь.
  • Херсонська область, село Новоолександрівка Каланчацького району: зі сторони АР Крим рухається колона з 20 одиниць військової техніки.
  • Інформація про пожежу на території військової частини НГУ в Одесі не підтвердилася, пожежа виникла на території ТОВ "Будпостач" у складській будівлі на площі близько 1 тис. кв. м. Залучено 25 осіб та 6 одиниць техніки ДСНС.
  • У зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення зруйновано міст через річку Черевач.
  • Через агресію Російської Федерації на території України поліція посилила заходи із забезпечення правопорядку на вулицях сіл і міст. Поліцейські наряди забезпечують безпеку громадян та громадський порядок.

Водночас правоохоронці звертають увагу людей на необхідність пильності. Про всі підозрілі речі, а також про підозрілих осіб із червоними елементами на одязі слід повідомляти на спецлінію поліції 102.

  • 24 лютого на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу у житловому 5-поверховому будинку за адресою: м. Чугуїв, мікрорайон Авіатор, буд. №157. Вона виникла внаслідок ворожого обстрілу.

На місце події виїхало 3 оперативних відділення Служби порятунку на автоцистернах, 1 автомобіль першої допомоги та автодрабина. На момент прибуття рятувальників горіли балкони квартир на другому та третьому поверхах, а також квартира на четвертому. Загальна площа пожежі становила близько 100 кв. м.

Реклама

Від вибуху загинув хлопчик. Є поранені. Рятувальники евакуювали з будинку, що горів, 15 мешканців.

Завершено локалізацію вогню.

  • Чернігівська область, місто Ніжин: зранку під час бомбардування аеродрому ДСНС загинув полковник поліції Яцик О. А., інспектор ювенальної превенції.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Вибуху на Подолі не було – роз'яснення ГУР Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Російські війська захопили Північно-Кримський канал та Каховську ГЕС Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.3645

Євро (€)

33.17

Doodle Сьогодні
Тетяна Яблонська. 105 років тому цього дня народилася українська художниця, яка жила за трьох соціальних укладів – царизму, соціалізму та в незалежній Україні…
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у лютому
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти