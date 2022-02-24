Обстріли будинків та смерті цивільних: що відбувається в містах України – оперативні дані МВС

Унаслідок обстрілу російських військ у Харківській області загинула дитина

Росія обстрілює цивільних. / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністерство внутрішніх справ України відзвітувало про ситуацію в різних областях в умовах агресії Російської Федерації. Станом на 12:00 є загиблі та поранені серед мирного населення, зруйновані мости, снаряди влучають у житлові будинки.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

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На території України всі служби МВС України в режимі воєнного стану забезпечують правопорядок, надають допомогу потерпілим, ліквідовують руйнування та пожежі.

Ситуація в областях

Рівненська область: біля сіл Бутове Зарічненського району та Городище Дубровицького району помічено передислокацію військової техніки на території Республіки Білорусь.

Херсонська область, село Новоолександрівка Каланчацького району: зі сторони АР Крим рухається колона з 20 одиниць військової техніки.

Інформація про пожежу на території військової частини НГУ в Одесі не підтвердилася, пожежа виникла на території ТОВ "Будпостач" у складській будівлі на площі близько 1 тис. кв. м. Залучено 25 осіб та 6 одиниць техніки ДСНС.

У зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення зруйновано міст через річку Черевач.

Через агресію Російської Федерації на території України поліція посилила заходи із забезпечення правопорядку на вулицях сіл і міст. Поліцейські наряди забезпечують безпеку громадян та громадський порядок.

Водночас правоохоронці звертають увагу людей на необхідність пильності. Про всі підозрілі речі, а також про підозрілих осіб із червоними елементами на одязі слід повідомляти на спецлінію поліції 102.

24 лютого на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу у житловому 5-поверховому будинку за адресою: м. Чугуїв, мікрорайон Авіатор, буд. №157. Вона виникла внаслідок ворожого обстрілу.

На місце події виїхало 3 оперативних відділення Служби порятунку на автоцистернах, 1 автомобіль першої допомоги та автодрабина. На момент прибуття рятувальників горіли балкони квартир на другому та третьому поверхах, а також квартира на четвертому. Загальна площа пожежі становила близько 100 кв. м.

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Від вибуху загинув хлопчик. Є поранені. Рятувальники евакуювали з будинку, що горів, 15 мешканців.

Завершено локалізацію вогню.

Чернігівська область, місто Ніжин: зранку під час бомбардування аеродрому ДСНС загинув полковник поліції Яцик О. А., інспектор ювенальної превенції.

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