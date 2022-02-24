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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Обстрелы домов и смерти гражданских: что происходит в городах Украины – оперативные данные МВД

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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24 февраля, 12:31
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В результате обстрела российских войск в Харьковской области погиб ребенок
Россия обстреливает гражданских.
Россия обстреливает гражданских. / Фото: Коллаж: Сегодня

Министерство внутренних дел Украины отчиталось о ситуации в разных областях в обстановке агрессии Российской Федерации. По состоянию на 12:00 есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушенные мосты, снаряды попадают в жилые дома.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

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На территории Украины все службы МВД в режиме военного положения обеспечивают правопорядок, оказывают помощь потерпевшим, ликвидируют разрушения и пожары.

Ситуация в областях

  • Ровенская область: возле сел Бутово Заречненского района и Городище Дубровицкого района отмечена передислокация военной техники на территории Республики Беларусь.
  • Херсонская область, село Новоалександровка Каланчакского района: со стороны АР Крым движется колонна из 20 единиц военной техники.
  • Информация о пожаре на территории воинской части НГУ в Одессе не подтвердилась, пожар возник на территории ООО "Стройснаб" в складском здании на площади около 1 тыс. кв. м. Привлечены 25 человек и 6 единиц техники ГСЧС.
  • В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения разрушен мост через реку Черевач.
  • В связи с агрессией Российской Федерации на территории Украины полиция усилила меры по обеспечению правопорядка на улицах сел и городов. Полицейские наряды обеспечивают безопасность и общественный порядок.

Вместе с тем правоохранители обращают внимание людей на необходимость повышенной внимательности. Обо всех подозрительных вещах, а также подозрительных лицах с красными элементами на одежде следует сообщить на спецлинию полиции 102.

  • 24 февраля на номер 101 поступило сообщение о пожаре в жилом 5-этажном доме по адресу: г. Чугуев, микрорайон Авиатор, дом. № 157. Он возникл в результате вражеских обстрелов.

К месту происшествия выехало 3 оперативных отделения Службы спасения на автоцистернах, 1 автомобиль первой помощи и автолестница. К моменту прибытия спасателей горели балконы квартир на втором и третьем этажах, а также квартира на четвертом. Общая площадь пожара составила около 100 кв. м.

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В результате взрыва погиб мальчик. Есть раненые. Спасатели эвакуировали из горящего дома 15 жильцов.

Огонь локализован.

  • Черниговская область, город Нежин: утром во время бомбардировки аэродрома ГСЧС погиб полковник полиции Яцик О. А., инспектор ювенальной превенции.

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