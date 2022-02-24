Под Харьковом идут бои. В ВСУ рассказали, где остановили оккупантов

Силами наших войск возвращены под полный контроль города Мариуполь и Счастье

Объединенные силы дают достойный отпор вооруженным силам РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Группировки Вооруженных Сил Украины устойчиво удерживают оборону государства. В Черниговской области удалось остановить противника.

Об этом пишет пресс-служба ВСУ.

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Трудные бои ведутся в Харьковском направлении и в районе проведения операции Объединенных сил, где противник понес потери в живой силе и технике.

"Силами наших войск возвращены под полный контроль города Мариуполь и Счастье. Уничтожены не менее 6 самолетов, 2-х вертолетов и десятки единиц бронированной техники врага. Сложная ситуация на Херсонском направлении, однако, силы обороны Украины дают отпор агрессору", – говорится в сообщении.

Ситуация в Украине

Как сообщал сайт "Сегодня", утром 23 февраля жители многих городов Украины проснулись от звуков залпов. Обстрелы были слышны на всей территории Украины.

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Российская военная техника, в том числе бронированная, нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях.

По заявлению Генштаба ВСУ, в районе проведения Операции объединенных сил были сбиты самолеты и вертолет агрессора.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны. Верховная Рада поддержала введение военного положения на срочном заседании.

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказал о ситуации в Украине и заявил, что президент отдал приказ наносить максимальные потери захватчикам.

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