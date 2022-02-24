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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

С украинцев, вступивших в тероборону, снимут санкции — Зеленский

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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24 февраля, 11:56
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Президент призвал всех, кто может, встать на защиту Украины
Зеленский обратился к украинцам
Зеленский обратился к украинцам / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Президент Владимир Зеленский выступил с новым видеообращением к украинцам. Видео опубликовано на странице Офиса президента.

Всех, у кого есть боевой опыт, Зеленский призвал встать на защиту Украины. Он отметил, что власти уже раздают и будут раздавать оружие тем, кто может и готов защищать страну.

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"Мы снимем санкции со всей граждан Украины решением СНБО, которые готовы с оружием в руках защищать нашу страну в рядах территориальной самообороны", — добавил президент.

Нападение России на Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что принял решение провести военную операциюна территории Донбасса. Он отметил, что "в планы РФ не входит оккупация Украины".

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Утром 23 февраля жители многих городов Украины проснулись от звуков залпов. Обстрелы были слышны по всей территории Украины.

Российская военная техника, в том числе бронированная, нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях.

По заявлению Генштаба ВСУ, в районе проведения Операции объединенных сил были сбиты самолеты и вертолет агрессора. По последним данным, сбитых самолетов уже шесть.

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Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны. Верховная Рада поддержала введение военного положения на срочном заседании.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказал о ситуации в Украине и заявил, что президент отдал приказ наносить максимальные потери захватчикам.

президент Владимир зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений между Украиной и Российско Федерацией.

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