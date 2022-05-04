Обстріли зупинили рух поїздів в Україні — які рейси спізнюються

Через ракетні обстріли українських міст увечері 4 травня з графіка вибилися 20 поїздів — про це повідомляє "Укрзалізниця".
Потяги спізнюються через пошкодження залізниці ракетними ударами
Відставання графіка у деяких поїздів становить понад 11 годин. А поїзд Київ – Чоп спізнюється майже на 12 годину.
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Які потяги затримуються
- №59 Київ – Чоп (+11:44 години);
- №149 Полтава – Чернівці (+11:11 год);
- №37 Ужгород – Одеса (+11:09 год);
- №135 Чернівці – Одеса (+9:53 години);
- №38 Одеса – Ужгород (+9:27 год);
- №45 Ужгород – Лозова (+7:56 год);
- №2 Харків – Івано-Франківськ (+7:42 години);
- №42 Львів – Дніпро (+6:48 год);
- №85 Запоріжжя – Львів (+5:03 год);
- №5 Івано-Франківськ – Запоріжжя (+4:33 години);
- №86 Львів – Запоріжжя (+3:25 год);
- №14 Солотвине – Київ (+2:17 год);
- №56 Рахів – Київ (+2:02 год);
- №13 Київ – Солотвине (+1:32 години);
- №749 Київ – Івано-Франківськ (+1:22 год);
- №95 Київ – Рахів (+1:16 год);
- №715 Київ – Перемишль (+40 хв);
- №706 Київ – Перемишль (+8 год);
- №753 Харків – Львів (+19 хв);
- №744 Львів – Дарниця (+10:35 год).
Обстріли 4 травня
Увечері 4 травня було чутно вибухи над Черкасами та Києвом, працювало ППО. У Запоріжжі теж пролунали вибухи. У Дніпрі ракета потрапила в інфраструктурний об'єкт у центрі міста, повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишин.
Також повідомляється, що на Кіровоградщині ракета вразила інфраструктурний об'єкт за межами міста Кропивницький.
У Броварському районі Київської області сили ППО збили ракету окупантів . Вона впала на поле.
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