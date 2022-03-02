Чергова атака Харкова – ракета потрапила до будівлі міськради

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Агресор атакував будинок Харківської міськради. Про це повідомив заступник голови місцевої ОДА Роман Семенуха. Він заявив, що це було пряме влучення крилатою ракетою.
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Агресор атакував будинок Харківської міськради. Про це повідомив заступник голови місцевої ОДА Роман Семенуха. Він заявив, що це було пряме влучення крилатою ракетою.
Новина доповнюється...
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Той, хто пройшов крізь вогонь. Сапер-матрос підірвав міст разом із собою, щоб зупинити танки РФ.Герої не вмирають!
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