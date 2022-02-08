Сьогодні 08:05 на
Керлінг
Змішані пари
Матч за бронзу
Сьогодні 09:36 на
Сноуборд
Жінки, паралельний гігантский слалом
Фінал
Сьогодні 09:43 на
Сноуборд
Чоловіки, паралельний гігантский слалом
Фінал
Сьогодні 10:30 на
Біатлон
Чоловіки, індивідуальні
перегони, 20 км. Фінал
Сьогодні 12:30 на
Ковзанярський спорт
Чоловіки, 1500 м
Фінал
Сьогодні 13:47 на
Лижні гонки
Жінки, спринт
Вільний стиль, фінал
Сьогодні 14:00 на
Лижні гонки
Чоловіки, спринт
Вільний стиль, фінал
Сьогодні 14:05 на
Керлінг
Змішані пари
Фінал
Сьогодні 15:35 на
Санний спорт
Жінки
4-а спроба
Завтра 05:45 на
Фрістайл
Чоловіки, вільні дисципліни, біг-ейр
Фінальний заїзд
Завтра 07:45 на
Гірськолижний спорт
Жінки, слалом
2-й заїзд
Завтра 09:45 на
Сноуборд
Жінки, сноуборд-крос
Фінал
Завтра 13:00
Лижне двоборство
Індивідуальна першість Гундерсена, 10 км. Звичайний
трамплін. Лижні гонки
Завтра 15:20 на
Шорт-трек
Чоловіки, 1500 м
Фінал А
Завтра 15:35 на
Санний спорт
Двійки
2-а спроба
10 лютого 03:30 на
Фігурне катання
Чоловіки, довільна
програма. Фінал
10 лютого 04:25 на
Сноуборд
Жінки, сноуборд-хафпайп
3-й фінальний заїзд
10 лютого 08:15 на
Гірськолижний спорт
Чоловіки, гірськолижна
комбінація, слалом. Фінал
10 лютого 09:00 на
Лижні гонки
Жінки, 10 км
Класичний стиль. Фінал
10 лютого 09:15 на
Сноуборд
Чоловіки, сноуборд-кросс
Фінал
10 лютого 13:50 на
Фрістайл
Змішані команди
Акробатика, другий фінал
10 лютого 14:00 на
Ковзанярський спорт
Жінки, 5000 м
Фінал
10 лютого 15:30 на
Санний спорт
Командні змагання
Естафета. Фінал
Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 💰 Суд над Кузьміних 🏆 ТОП-рейтинги 🔔 Загроза війни з Росією
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Одним абзацом. Все, що треба знати про побиття радника генпрокурора Зураба Адеїшвілі

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
8 лютого, 08:31
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Після нападу невідомі втекли з місця інциденту
Зураба Адеїшвілі після побиття госпіталізували/Фото: колаж: Ministry of Justice of Georgia/"Сьогодні"
Зураба Адеїшвілі після побиття госпіталізували/Фото: колаж: Ministry of Justice of Georgia/"Сьогодні"

У Києві невідомі на вулиці побили радника генерального прокурора України Ірини Венедіктової Зураба Адеїшвілі. Чоловіка госпіталізували.

Все, що треба знати про напад на радника генпрокурора

Інцидент стався у понеділок, 7 лютого. На Зураба Адеїшвілі напали прямо посеред вулиці. У поліції напад підтвердили, але водночас прізвища потерпілого не розголошують. Попередньо встановлено, що до чоловіка підійшли чотири особи. Вони почали його бити, а потім втекли. Після цього на місце викликали медиків, потерпілого госпіталізували. Поки що цю подію зареєстрували у Печерському районі. Правоохоронці розшукують винуватців інциденту. В якому стані потерпілий, у поліції не кажуть. На напад відреагувала Ірина Венедіктова — жодних подробиць вона теж не повідомила, лише зазначила, що Адеїшвілі — сильна людина. Зураб Адеїшвілі в Україні з 2014 року. До того він проживав і працював у Грузії. Був міністром юстиції за часів президентства Міхеїла Саакашвілі. Чи пов'язаний напад із його колишньою роботою — з'ясовують у поліції.

Читайте також

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров "Жодної пощади!" Що сказала мама Жанни Шарової про прихильників дніпровського стрільця Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Російський банк продає гуртожиток із людьми у Києві: що відомо Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Забрали телефон та просили гроші. Сестра Рябчука розповіла, як з нього знущалися солдати Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Коронавірус за тиждень

242 942

захворіло за тиждень в Україні

+25%

ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Реальна містика 🎃
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28

Російський рубль (₽)

0.3711

Євро (€)

32.07

Doodle Сьогодні
8 лютого. Сенфорд Флемінг. 143 роки тому (у 1879-му) цього дня на конференції в Канадському інституті Торонто шотландський інженер-залізничник запропонував ввести у всьому світі часові пояси…
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у лютому
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти