Одним абзацом. Все про затримання ката донецької "Ізоляції" Дениса Куліковського

Ми зібрали всю інформацію про жорстокого бойовика "ДНР", якого СБУ затримала в Києві

Кату в'язниці "Ізоляція" Денису Куліковському обрали запобіжний захід/Колаж: Сьогодні

9 листопада у Києві спіймали колишнього бойовика терористичної організації "ДНР" Дениса Куліковського, більш відомого як "Палич". Він катував та вбивав людей у секретній донецькій в'язниці "Ізоляція".

Що відомо про затримання та Дениса Куліковського

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9 червня 2014 року озброєні представники самопроголошеної "Донецької народної республіки" захопили територію колишнього заводу з виробництва ізоляційних матеріалів. Її перетворили на жорстоку секретну в'язницю "Ізоляцію", яку протягом 2015-2018 років очолював Денис Куліковський. Він забороняв людям їсти, бив їх, роздягав та поливав холодною водою з автомобільної мийки, принижував. Також звільнені полонені кажуть, що іноді побиття закінчувалися смертю, оскільки у в'язниці були кімнати для справжніх катувань. За словами людей, які пережили страшні муки, "Палич" — страшна людина з ознаками психічного розладу. Кілька років тому нелюд втік з непідконтрольної території. У Києві його спіймала СБУ. Але що забув у столиці України, як переховувався та чому його так довго не могли знайти, спецслужба поки що мовчить. Зловмисника затримали в рамках раніше відкритого кримінального провадження за 4 статтями Кримінального кодексу України: ст. 149 (торгівля людьми); ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих чи збройних формувань); ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни). Наступного дня, 10 листопада, у Приморському районному суді Маріуполя обрали запобіжний захід військовому кату — арешт на 60 діб, без права внесення застави.

Про гучне затримання Дениса Куліковського — у сюжеті новин "Сьогодні".